Versie 3.1.5 van UniGetUI is uitgekomen. Dit programma, dat voorheen onder de naam WingetUI werd uitgebracht, dient als grafische gebruikersinterface voor de bekendste softwarebeheerprogramma's voor Windows: Winget, Chocolatey en Scoop. Met die packagemanagers kan software vanaf de commandline worden geïnstalleerd, bijgewerkt en verwijderd worden, en UniGetUI probeert dat dus eenvoudiger te maken. Het programma is opensource, in veel talen te gebruiken waaronder in het Nederlands, heeft een donker thema en geeft notificaties als er nieuwe versies van geïnstalleerde programma's beschikbaar zijn. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.1.5: Fixed an issue where ComplexSettings would crash UniGetUI

Fixed an issue where translations that added a ' character to notification buttons would cause notifications to not work (for example, Catalan)

Python will not check for dependencies when it was installed from the MS Store, as $PATH is not properly set up and it would result in an infinite dependency loop.

Minor improvements to icon id normalization

NET SDK updated to 8.0.404