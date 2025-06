De derde release candidate van Wine versie 10.0 is verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 29.474 titels, wat één meer is dan verleden week. Gedurende de release candidates is de software in een zogenaamde code freeze en worden er alleen maar fouten verholpen.

What's new in this release: Bug fixes only, we are in code freeze Bugs fixed in 10.0-rc3 (total 15): #11674 Dual-core unsupported in WoW and SC2

#49473 Chaos Legion videos are played upside down

#52738 No keyboard input in "STREET CHAVES - O LUTADOR DA VILA"

#56319 Parallel Port Tester won't start (fails to locate driver "System32\Drivers\inpoutx64.sys", but changing to absolute path works)

#56348 Bricks: moving a brick causes it to rapidly alternate positions

#56471 starting of native program with "start /unix ..." is broken

#56632 Explorer cannot run any files in Windows ME compatibility mode (or below)

#56714 Startopia is stuck on a black screen on launch

#57227 IL-2 1946 crash at startup

#57286 Dark Age of Camelot - camelot.exe required igd10umd32.dll but the .dll file is not found.

#57319 Painting in a proprietary application is broken with vulkan renderer

#57515 desktop mode did not show taskbar anymore

#57523 PokerTracker 4: cannot launch anymore

#57525 Systray icons cannot be interacted with

#57541 CMake doesn't find toolchain