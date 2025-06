Chocolatey is een opensource-packagemanager, waarmee via de commandline of PowerShell software op de computer geïnstalleerd, bijgewerkt en verwijderd kan worden. Op de website van Chocolatey staan een kleine 9400 packages die door de community worden onderhouden. Chocolatey is gratis te gebruiken, maar er zijn ook betaalde uitvoeringen, die onder meer voor bedrijven bedoeld zijn. Versie 1.2.0 is uitgekomen en de releasenotes hiervan maken melding van de volgende veranderingen en verbeteringen:

Feature Allow post/pre hooks to run on upgrade/install/uninstall - see #1185 Bug Fixes Fix - Upgrade all reuses overridden package parameters when useRememberedArgumentsForUpgrades feature is turned on - see #1443

Fix - Wrong item set for overriding credentials when using remembered arguments during upgrade - see #2752

Fix - Python alternative source doesn't create arguments correctly due to spelling mistake - see #2777

Fix - Directory permissions not set when installed from PowerShell 7.2.5 - see #2789 Improvements [Security] Unable to extract files from nupkg when different file name encoding is used - see #2816

Add cmdlet for acquiring paths set in environment variables that should not be used directly - see #2860

Add support for the --pin option on the install and upgrade commands - see #798

Packages.config should include all options (including ignorechecksums) - see #886

Add option to skip file logging for Zip file extraction in the Get-ChocolateyUnZip and Install-ChocolateyZipPackage cmdlets - see #1332

List parameters in templates - see #2500

ChocolateyTabExpansion.ps1 can cause slow auto-complete in PowerShell - see #2556

Deprecate side-by-side installs - see #2787

Change source type on source runners to be a generic string - see #2791

Remove trailing semicolon in templates and tests - see #2807 Documentation Minor spelling errors in chocolatey/choco - see #2465

Update brand names - see #2747