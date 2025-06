Versie 3.0.0 van WingetUI is uitgekomen. Dit programma dient als grafische gebruikersinterface voor de bekendste softwarebeheerprogramma's voor Windows, namelijk Winget, Chocolatey en Scoop. Met die packagemanagers kan software vanaf de commandline worden geïnstalleerd, bijgewerkt en verwijderd worden, en WingetUI probeert dat dus eenvoudiger te maken. Het programma is open source, in veel talen te gebruiken waaronder in het Nederlands, heeft een donker thema en geeft notificaties als er nieuwe versies van geïnstalleerde programma's beschikbaar zijn. WingetUI zal overigens binnenkort zijn naam veranderen naar UnigetUI om zo beter aan te geven dat het niet gerelateerd is aan Winget. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Important note: WingetUI will soon become UnigetUI. Please see #1900 for more details.

WingetUI has been redesigned entirely. WingetUI is now built with WinUI3 on top of .NET 8. This redesign brings not only a brand new interface, but also an improved backend. The major highlights are:

Smoother, more responsive interface. Aesthetics and accessibility have been greatly improved.

The backend has been improved. Packages now load faster and more reliably, providing a more straight-forward experience.

Importing and exporting packages got a big upgrade: Lists of packages can now be opened, edited and exported again. A new Package Bundles section has been added to the interface.

WingetUI has been redesigned from scratch, therefore, this upgrade brings tons of other improvements and new features that are not going to be listed here. You can check the full changelog or download WingetUI 3.0.0 and start experiencing the best WingetUI ever right now.