Versie 12.1 van Home Assistant OS is uitgekomen. Home Assistant OS is een minimaal, op Buildroot gebaseerd besturingssysteem dat het mogelijk maakt om op een fysieke of virtuele machine Home Assistant te draaien. In versie 12.1 is onder meer de Linux-kernel voor de meeste ondersteunde platforms bijgewerkt naar versie 6.6.20 en zijn verder de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Home Assistant Operating System Start HA CLI interactively and with a tty allocated (#3238) Build System Fix test_restore_ssl_directory with HA CLI in interactive PTY (#3239)

Bump docker/setup-buildx-action from 3.0.0 to 3.1.0 (#3221) @dependabot Raspberry Pi Revert USB core changes to workaround Z-Wave stick issues (#3224)

Disable UAS via usb-storage.quirks on RPi for JMicron JMS567 (#3220) Home Assistant Yellow Revert back to OOT driver for RTL8821CU (#3225)

Revert USB core changes to workaround Z-Wave stick issues (#3224)

Disable UAS via usb-storage.quirks on RPi for JMicron JMS567 (#3220) Home Assistant Green Revert back to OOT driver for RTL8821CU (#3225)

Revert USB core changes to workaround Z-Wave stick issues (#3224)

Linux: Update kernel to 6.6.20 (#3218) Open Virtual Appliance Revert back to OOT driver for RTL8821CU (#3225)

Revert USB core changes to workaround Z-Wave stick issues (#3224)

Linux: Update kernel to 6.6.20 (#3218) Generic x86-64 Revert back to OOT driver for RTL8821CU (#3225)

Revert USB core changes to workaround Z-Wave stick issues (#3224)

Add Intel Wireless-N 105 firmware for generic-x86-64 (#3219)

Linux: Update kernel to 6.6.20 (#3218) Hardkernel ODROID Revert back to OOT driver for RTL8821CU (#3225)

Revert USB core changes to workaround Z-Wave stick issues (#3224)

Linux: Update kernel to 6.6.20 (#3218) ASUS Tinker Revert back to OOT driver for RTL8821CU (#3225)

Revert USB core changes to workaround Z-Wave stick issues (#3224)

Linux: Update kernel to 6.6.20 (#3218) Khadas VIM Series Revert back to OOT driver for RTL8821CU (#3225)

Revert USB core changes to workaround Z-Wave stick issues (#3224)

Linux: Update kernel to 6.6.20 (#3218) Generic aarch64 Revert back to OOT driver for RTL8821CU (#3225)

Revert USB core changes to workaround Z-Wave stick issues (#3224)

Linux: Update kernel to 6.6.20 (#3218)