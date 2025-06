WizTree is een programma dat razendsnel een harde schijf kan analyseren om zo bestanden en mappen te vinden die de meeste ruimte innemen. Het is daarmee een prima hulpmiddel om de harde schijf op te ruimen wanneer er ruimtegebrek is. Het programma kan ook op bepaalde bestandstypes zoeken en het resultaat van een scan exporteren. WizTree mag gratis in privéomgevingen worden gebruikt en kan zijn werk ook doen zonder eerst te worden geïnstalleerd. Hieronder is de changelog voor versie 4.15 te vinden:

Changes in WizTree version 4.15: UI tweaked to look like Windows 11 style

WizTree can now export/import ".tsv" (tab separated values) files. Simply set the file name extension to ".tsv" when saving to enable this, otherwise it will use a comma to separate the values

Some UI elements would be slightly blurry on high DPI screens - fixed

Deleted files will now be marked with a red outline in the treemap as they are detected

Fixed treemap hover glitch which could happen in certain situations when deleting files

Various translations updated