Versie 10.1 van Home Assistant OS is uitgekomen, een bètarelease. Home Assistant OS is een minimaal, op AArch64 gebaseerd besturingssysteem dat het mogelijk maakt om op een fysieke of virtuele machine Home Assistant te draaien. In versie 10.1 is onder meer de kernel bijgewerkt naar versie 6.1.25 en zijn er diverse problemen verholpen. De complete changelog kan hieronder worden gevonden.

Home Assistant Operating System Bump buildroot to fix bluetoothctl segfault (#2509)

Enable Gasket driver for Google Coral support on ODROID-M1 (#2504) (#2508)

Avoid CLI restart on shutdown (#2507)

Bump buildroot to update systemd to 252.9 (#2506)

Fix qemu guest agent startup by using BindTo and After (#2496) (#2503) Raspberry Pi Fix boot on Raspberry Pi 4 32-bit (#2500) (#2505)

Fix NVMe SSD boot for Raspberry Pi 4/CM4 (#2479) (#2493) Open Virtual Appliance Fix startup by using BindTo and After (#2496) (#2503)

Linux: Update kernel 6.1.25 (#2495) Generic x86-64 Linux: Update kernel 6.1.25 (#2495) Hardkernel ODROID Enable Gasket driver for Google Coral support on ODROID-M1 (#2504) (#2508)

Linux: Update kernel 6.1.25 (#2495) ASUS Tinker Linux: Update kernel 6.1.25 (#2495) Khadas VIM Series Enable HDMI on Khadas VIM3 (#2491) Generic aarch64 Linux: Update kernel 6.1.25 (#2495)