Software-update: Blender 3.4

Blender logo (75 pix) Versie 3.4 van het cross-platform en opensource programma Blender is uitgekomen. Deze applicatie is bedoeld voor 3d-modelling, animatie, rendering, post-production, interactive creation en playback. Meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden van Blender kan op deze pagina worden gevonden. Met dit programma zijn onder meer de korte opensource-animatiefilms Elephants Dream, Big Buck Bunny, Sintel, Tears of Steel, Cosmos Laundromat en Sprite Fright gemaakt. Versie 3.4 is wederom een release met heel veel veranderingen, te veel om hier op te noemen. Hier is een kort overzicht van de belangrijkste verbeteringen:

Blender 3.4 release

Blender Foundation and the online developers community present Blender 3.4, featuring path guiding in Cycles, new sculpt and paint masking tools, Geometry Nodes viewport overlay, new UV Editing tools, improved performance and much more.

Versienummer 3.4
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website Blender
Download https://www.blender.org/download/releases/3-4/
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 08-12-2022 05:48
7 • submitter: BigRonnyV

08-12-2022 • 05:48

7

Submitter: BigRonnyV

Bron: Blender

Update-historie

14-07 Blender 5.2 1
19-05 Blender 5.1.2 0
14-04 Blender 5.1.1 0
17-03 Blender 5.1 29
17-12 Blender 5.0.1 6
19-11 Blender 5.0 34
10-'25 Blender 4.5.4 0
08-'25 Blender 4.5.2 1
07-'25 Blender 4.5.1 0
07-'25 Blender 4.5.0 4
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Blender

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (7)

-Moderatie-faq
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VirtualGuineaPig 8 december 2022 08:39
Onwaarschijnlijk mooi programma (met Nederlandse roots).

Maar: ook een onwaarschijnlijk steile leercurve. Fors in investeren en je haalt prachtige resultaten.

Waar ik het meest versteld van heb gestaan is de mogelijkheid het te gebruiken als tekenprogramma. (en video-editing ...) Laat je dus niet verblinden door de hoogwaardige 3D modelling maar kijk ook eens naar die andere mogelijkheden
Wolfos @VirtualGuineaPig8 december 2022 12:37
Maar staar je ook niet blind op alles in Blender doen. Voor veel van deze mogelijkheden bestaat gespecialiseerde software die het echt véél beter doet.
Substance Designer + Substance Painter is vele malen krachtiger dan wat je met Blender kan op dat gebied, en werkt beter samen met game engines. Animeren in Blender ben ik ook niet echt gecharmeerd van.

Blender is prima te gebruiken in een professionele workflow, maar als één van de vele tools.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 03:34]

delphium @Wolfos8 december 2022 14:53
ubstance Designer + Substance Painter is vele malen krachtiger dan wat je met Blender kan op dat gebied
Maar dat is geen open source. Blender wel. Voor veel mensen is dat een belangrijk argument.
Wolfos @delphium8 december 2022 14:59
Is alleen moeilijk uit te leggen aan je baas waarom je werk er bagger uit ziet, want texture painting met Blender is geen doen.
Laurens-R @Wolfos10 december 2022 08:20
Dat zelfde argument geld toch ook voor Maya en 3DStudio Max? Daar zal je ook Substance moeten gebruiken omdat die geen (goede) painting tools hebben. Dus wat probeer je nou te zeggen? Substance is een niche tool helemaal gericht op texture painting het maken van PBR materials. Natuurlijk werkt dat 10x beter.
Wolfos @Laurens-R10 december 2022 09:18
Ik probeer te zeggen dat alleen omdat Blender alles probeert te doen je het niet voor alles moet gebruiken.
sIRwa3 @VirtualGuineaPig8 december 2022 09:58
persoonlijk vind ik de leercurve niet zo zeer stijl,als wel dat je moet, om tot een goed eindresuiltaat te komen, ineens heeel veel weten van heel veel verschillende diciplines. Het is alsof je een film maakt maar maar in plaats van de je enkel de regiseur mag spelen moet je nu ook camera man worden, light ontwerper, kostummaker, financieel manager, script schrijver enzovoort.. dat is best veel uiteenlopende kennis die je je eigenmoet maken, mijn advies is, start Blender elke dag op.. fuckaround voor een uurtje,en kijk een jaar later terug op je werk en waardeer je ontwikkeling :)

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