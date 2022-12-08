Versie 3.4 van het cross-platform en opensource programma Blender is uitgekomen. Deze applicatie is bedoeld voor 3d-modelling, animatie, rendering, post-production, interactive creation en playback. Meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden van Blender kan op deze pagina worden gevonden. Met dit programma zijn onder meer de korte opensource-animatiefilms Elephants Dream, Big Buck Bunny, Sintel, Tears of Steel, Cosmos Laundromat en Sprite Fright gemaakt. Versie 3.4 is wederom een release met heel veel veranderingen, te veel om hier op te noemen. Hier is een kort overzicht van de belangrijkste verbeteringen:
Blender 3.4 release
Blender Foundation and the online developers community present Blender 3.4, featuring path guiding in Cycles, new sculpt and paint masking tools, Geometry Nodes viewport overlay, new UV Editing tools, improved performance and much more.