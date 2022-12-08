Versie 5.6 van de webbrowser Vivaldi is uitgekomen. Vivaldi is een webbrowser die wordt ontwikkeld door voormalige werknemers van Opera. Hij richt zich voornamelijk op powerusers en gebruikers van Opera voor de overstap op Chromium, hoewel ook deze browser daarop is gebaseerd. Vivaldi heeft uitgebreide mogelijkheden, zoals mousegestures, stapelen van tabbladen, uitgebreide keyboardshortcuts en het maken van aantekeningen op webpagina's. De browser is gratis en wordt voor Windows, Linux, macOS en Android ontwikkeld. De release notes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

Vivaldi integrates Mastodon in its desktop browser. Vivaldi recently became the first browser to have its own Mastodon instance, Vivaldi Social. Now, the new version on the desktop is the first to integrate Mastodon into the browser itself, along with the ability to pin tab groups and other UI improvements. We believe in providing alternatives to Big Tech while putting your privacy first and launched Vivaldi Social, our Mastodon instance. And today we are integrating Vivaldi Social into the sidebar of our desktop browser becoming the first browser to offer this functionality. The new version – Vivaldi 5.6 – also allows you to pin your tab stacks. We’ve added a new private search engine You.com for select countries, helping to broaden your choices for searching the web.