Software-update: PhpStorm 2022.3

PhpStorm logo (76 pix) JetBrains brengt verschillende ontwikkelomgevingen uit, zoals IntelliJ Idea gericht op Java, CLion gericht op C en C++ en DataGrip gericht op sql. PhpStorm is gericht op php en biedt on-the-fly-errorpreventie, autocompletion, coderefactoring en debugging, en kan ook overweg met html, css, Coffee- en JavaScript. Voor een overzicht van de mogelijkheden verwijzen we naar deze pagina. Voor het gebruik van PhpStorm is wel een licentie nodig. Voor zakelijk en thuisgebruik zul je daarvoor moeten betalen, maar als de software wordt gebruikt voor onderwijs of niet-commerciële opensourceprojecten, is de licentie gratis. JetBrains heeft versie 2022.3 van PhpStorm uitgebracht en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

PhpStorm 2022.3 is now available!

This major update brings a preview of the new UI, complete PHP 8.2 support, Redis support in database tools, Code Vision for PHP, quick-fix preview, Xdebug config validation, support for ParaTest, reader mode for PHPDoc, and many other features.

Versienummer 2022.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website JetBrains
Download https://www.jetbrains.com/phpstorm/download
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 08-12-2022 06:54
8 • submitter: Bux666

08-12-2022 • 06:54

8

Submitter: Bux666

Bron: JetBrains

Update-historie

27-03 PhpStorm 2026.1 1
09-12 PhpStorm 2025.3 4
08-'25 PhpStorm 2025.2 6
08-'24 PhpStorm 2024.2 8
04-'24 PhpStorm 2024.1 6
12-'23 PhpStorm 2023.3 1
08-'23 PhpStorm 2023.2.1 0
08-'23 PhpStorm 2023.2 7
06-'23 PhpStorm 2023.1.3 12
05-'23 PhpStorm 2023.1.2 0
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Reacties (8)

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Earthfinder 8 december 2022 14:51
Nieuwe GUI van PHPStorm begint wel veel overeenkomsten te krijgen met VScode... Of ligt dat aan mij?
RobertMe @Earthfinder8 december 2022 18:01
Allemaal die inline hints heb ik vandaag in ieder geval uit gezet. Waarom zou ik continu willen zien wie een functie geschreven heeft? Waarom zou ik continu willen zien hoeveel usages een functie heeft? Als ik dat wil weten doe ik wel een annotate of een find usages. Dat is echt niet informatie die ik constant in beeld wil hebben.
SmartHomer1993 @RobertMe8 december 2022 19:11
Hoe zet je dit allebei uit? Ik word er nu al gek van! 🙈
RobertMe @SmartHomer19938 december 2022 19:19
Rechtklik op de hint. Geeft optie om die specifieke (dus author vs usages) uot te zetten, of allemaal in een keer.
henkbiertank @Earthfinder8 december 2022 18:46
Ik heb geen idee van VScode. Ik vind de nieuwe UI wel erg prettig moet ik zeggen. Alleen jammer van bepaalde instellingen die @RobertMe ook benoemd. Ik had moeite met preview tab. Gelukkig is het uit te zetten :Y)
GandalfTheBlue @Earthfinder8 december 2022 19:47
Moet zeggen dat je deze UI steeds meer terug ziet komen in Windows applicaties. Het wordt weer meer rond en duidelijkere letters deze trend zullen we in meet applicaties gaan tegenkomen denk ik. Snap wat je bedoelt met VSCode, maar persoonlijk vind ik VSCode nog wat hoekig om het zo te noemen.
NanoSector 8 december 2022 22:32
Sinds deze versie gaat PhpStorm telkens bij het openen mijn projecten volledig opnieuw indexeren, waarom weet ik niet.

Code Vision is wel fijn in projecten waar meerdere mensen in werken. Ik klikte regelmatig de git blame open maar dat is nu eigenlijk amper nog nodig als je het over functies of andere entiteiten hebt. Ook de inline usages zijn erg fijn.

De quick fix preview is fijn maar zorgt er helaas ook voor dat dit deel trager is & de menu structuur is veranderd (alt+enter -> pijltje rechts opent voor mij nu geen context menu meer).

Jetbrains is afgelopen tijd ook bezig met een aantal nieuwe projecten waaronder Fleet. Ik ben benieuwd wat daar uit komt!
DaveFlash 8 december 2022 10:28
net aangemeld voor open source!

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