CloudLinux heeft versie 8.7 van AlmaLinux uitgebracht. AlmaLinux is net als Rocky Linux een van de nieuwkomers die in het gat is gesprongen dat CentOS heeft achtergelaten. Door het grote aantal sponsors lijkt AlmaLinux ook wel een blijvertje te zijn. De release notes voor deze uitgave kunnen hier worden gevonden. Dit is de aankondiging voor deze uitgave van AlmaLinux:

AlmaLinux 8.7 Stable provides a more stable foundation for open hybrid cloud innovation, new enhancements and features to deliver workloads, applications and services for multiple environments more efficiently, security features and updates for risk reduction and better compliance maintenance.

New automation and management functionality is provided to make additional manual task automation, performing standard deployment processes at scale easier and to simplify day-to-day system management. These enhancements include adding several system roles and the web console new options and features. As for containers, Sigstore technology was built into the container tooling.

You can read more about this release by checking out the Release Notes.