Er is een update uitgebracht voor de eerder deze week verschenen versie 5.10 van AIMP. Deze gratis, lichtgewicht mediaspeler van Russische makelij heeft ondersteuning voor de populairste muziekformaten. Het uiterlijk heeft wat weg van het bekende Winamp en is door middel van skins aan te passen. AIMP heeft een 18-kanaalsequalizer aan boord en ondersteunt plug-ins. Verder kan het programma-cd's rippen, muziekbestanden converteren en tags bewerken. Sinds versie 5.03 is er ook een aparte 64bit-versie van de mediaspeler. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes: Sound engine: restart ASIO-driver on error without restart the app Fixed: Playlist - hangs in "loading" stage after renaming the file in tag editor (regression 5.10)

Tag editor - FLAC - shorten version of JPEG MIME-type is used instead of full

Fixed other minor issues