Software-update: Brave 1.43.89

Brave icoon Brave is een webbrowser die is gebaseerd op Chromium. Aan het roer van de onderneming achter Brave staat Brendan Eich, de bedenker van JavaScript en een van de oprichters van Mozilla. Brave richt zich op het verbeteren van de online veiligheid en biedt een alternatief systeem voor het financieel ondersteunen van contentaanbieders. Het idee daarachter is dat reclame vaak de grootste inkomstenbron van een website is, maar dat veel mensen vanwege opdringerige reclames adblockers gebruiken en websites inkomsten mislopen. De ontwikkelaars hebben versie 1.43.89 uitgebracht en de enige verandering daarin is dat de basis nu op Chromium versie 105.0.5195.102 draait.

Release Notes v1.43.89

Brave

Versienummer 1.43.89
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Brave
Download https://brave.com/download/
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 03-09-2022 19:13
0 • submitter: Gandalf

03-09-2022 • 19:13

0

Submitter: Gandalf

Bron: Brave

Update-historie

08-'23 Brave 1.57.47 / 1.57.49 6
07-'23 Brave 1.56.9 0
07-'23 Brave 1.52.130 0
06-'23 Brave 1.52.129 4
06-'23 Brave 1.52.117 4
05-'23 Brave 1.51.110 13
04-'23 Brave 1.50.114 13
03-'23 Brave 1.49.132 9
12-'22 Brave 1.46.134 9
11-'22 Brave 1.45.127 21
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Brave

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