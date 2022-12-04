Software-update: Brave 1.46.134

Brave icoon Brave is een webbrowser die is gebaseerd op Chromium. Aan het roer van de onderneming achter Brave staat Brendan Eich, de bedenker van JavaScript en een van de oprichters van Mozilla. Brave richt zich op het verbeteren van de online veiligheid en biedt een alternatief systeem voor het financieel ondersteunen van contentaanbieders. Het idee daarachter is dat reclame vaak de grootste inkomstenbron van een website is, maar dat veel mensen vanwege opdringerige reclames adblockers gebruiken en websites inkomsten mislopen. Sinds versie 1.45.127 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Release Notes v1.46.134 Release Notes v1.46.133
  • Added Filecoin to Brave Wallet onboarding for asset purchase. (#25660)
  • Added an NFT form under “Add custom token” screen in Brave Wallet. (#25246)
  • Added buttons to account list items under the Brave Wallet Accounts tab. (#23743)
  • Added asset discovery for tokens with non-zero balance when restoring Brave Wallet via seed phrase, private key import or via hardware wallet import. (#19746)
  • Added “Buy” and “Deposit” buttons to the Brave Wallet asset details list. (#26213)
  • Added “Buy” and “Deposit” buttons to the Brave Wallet Market page. (#25744)
  • Added an interstitial page for ENS L2 offchain URL resolution. (#25515)
  • Added support for fetching a selected token’s address from Unstoppable Domains via Brave Wallet. (#25562)
  • Added support for importing Solana account from Ledger Live using different derivation paths in Brave Wallet. (#25111)
  • Added account filter under the Portfolio page of Brave Wallet. (#25587)
  • Added hover state on asset list under the Portfolio page of Brave Wallet. (#25848)
  • Added support for ENS wildcard resolution in Brave Wallet. (#24430)
  • Added ENS offchain lookup consent for Brave Wallet. (#24990)
  • Added the ability to disable Brave Wallet via Admin policy. (#25383)
  • Added country selection requirement for Brave Rewards. (#24542)
  • Added support for multiple custom background images under the New Tab Page. (#25761)
  • Added “Pin to taskbar” option to first run dialog and brave://settings/getStarted on Windows. (#24054)
  • Added “Keep in Dock” option to first run dialog and brave://settings/getStarted on macOS. (#24055)
  • Added Spain, Mexico, and Brazil content feed support for Brave News. (#26678)
  • Added Brave Shields settings under brave://settings/content. (#12782)
  • Added right-side display support for sidebar. (#25756)
  • [Security] Disabled block element picker in Private Windows as reported on HackerOne by xiaoyinl. (#25858)
  • Enabled ENS L2 resolution for Brave Wallet. (#25684)
  • Enabled HTTPS-Only mode for Private Windows with Tor. (#23030)
  • Enabled default browser infobar prompt. (#25929)
  • Improved font appearance with non-english characters. (#4309)
  • Updated brave://wallet/crypto/fund-wallet to display token prices for supported Brave Wallet assets. (#25861)
  • Updated Brave Wallet panel to reflect swap transaction status. (#21637)
  • Updated Brave Wallet to focus on transaction when transaction confirmed notification is clicked. (#25841)
  • Updated Brave Wallet to ignore Chain ID casing. (#25707)
  • Updated Brave Wallet to load the “Account Details” page when selecting the account name in the “Asset Details” page. (#25685)
  • Updated IPFS resolve method of “Ask” for DNSLink redirects. (#25406)
  • Updated customization UI for Brave News. (#25801)
  • Updated Brave News source suggestions. (#25563)
  • Updated debouncing to only apply to cross site navigations. (#25859)
  • Updated adblock components to use plaintext lists. (#25363)
  • Re-enabled “Side panel” display setting under brave://settings/appearance. (#25332)
  • Replaced Muli font with Poppins. (#25527)
  • Removed fiat value of Ethereum NTFs from Brave Wallet. (#26684)
  • Removed unneeded tooltips from Brave Wallet network selectors. (#25655)
  • Fixed broken “Add” button when adding a custom asset to Brave Wallet. (#27043)
  • Fixed incorrect rendering of ERC20 “Approve” amount on Brave Wallet panel. (#26807)
  • Fixed NFT images not loading in the Brave Wallet panel. (#25784)
  • Fixed cursor position when editing Brave Wallet restore words. (#25774)
  • Fixed the fiat currency selector not working on the “Fund” screen of Brave Wallet. (#25686)
  • Fixed incorrect base currency being displayed on the Brave Wallet Market tab. (#25668)
  • Fixed address validation not being called after switching Brave Wallet accounts. (#24325)
  • Fixed broken “first” link for “Sign Transaction” in Brave Wallet panel. (#25421)
  • Fixed incorrect placeholder text for password input field in Brave Wallet. (#25745)
  • Fixed x-ipfs-path handling for redirecting URLs without a DNS record. (#25281)
  • Fixed crash on https://d3ward.github.io/toolz/adblock when “RU Adlist” is enabled under brave://settings/shields/filters. (#26075)
  • Fixed HTTPSE redirects taking precedence over adblock redirects. (#26415)
  • Fixed incorrect button color on toolbar when certain themes are applied. (#25597)
  • Fixed drag and drop indicator not disappearing from sidebar after drag and drop is complete. (#25752)
  • Upgraded Chromium to 108.0.5359.71. (#27041) (Changelog for 108.0.5359.71)

Brave

Versienummer 1.46.134
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Android, Linux, iOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Brave
Download https://brave.com/download/
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 04-12-2022 13:56
9 • submitter: 1DMKIIN

04-12-2022 • 13:56

9

Submitter: 1DMKIIN

Bron: Brave

Update-historie

08-'23 Brave 1.57.47 / 1.57.49 6
07-'23 Brave 1.56.9 0
07-'23 Brave 1.52.130 0
06-'23 Brave 1.52.129 4
06-'23 Brave 1.52.117 4
05-'23 Brave 1.51.110 13
04-'23 Brave 1.50.114 13
03-'23 Brave 1.49.132 9
12-'22 Brave 1.46.134 9
11-'22 Brave 1.45.127 21
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Reacties (9)

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Aegir81 4 december 2022 14:25
Dit zag er even een aantrekkelijk alternatief uit, maar ze namen net iets te veel vreemde beslissingen:Er moet uiteraard geld verdiend worden door de ontwikkelaars, maar de gehanteerde praktijken zijn vaak onethisch. Voorlopig switch ik dus nog niet ;-)
lilmonkey @Aegir814 december 2022 14:56
Vivaldi al geprobeerd? Ook een grote focus op privacy en security, maar dan zonder de twijfelachtige beslissingen van Brave.
Aegir81 @lilmonkey4 december 2022 19:52
Al geprobeerd en het is een toffe browser die erg veel wil bieden: browser, agenda, mailprogramma, Mastodonserver, notitieboek, ...

Ik gebruik het als 2e browser op mijn Linux-computer. De eerste is en blijft Firefox :-)
Stetsed @lilmonkey4 december 2022 15:27
Corrigeer me als ik het fout heb maar vivaldi heeft componenten die niet open-source zijn? Terwijl brave dat wel is. Niet dat ik zeg dat wat brave heeft gedaan niet shady is maar well something to take into consideration.
Kerfuffle @Stetsed4 december 2022 15:36
Hun UI is deels closed-source. Daar hebben ze op zich wel een plausibele uitleg bij.
PerAspera @Aegir814 december 2022 15:04
1. Die referral is wel slecht indd
2. Brave heeft een lokaal ad matching mechanisme, dus ze laden een catalogus met reclame lokaal op je PC and matchen dan op basis van de content wat ze je laten zien. dus je gegevens verlaten de browser niet. Dit is hun grootste innovatie wat betreft ads, verder krijg je dus betaal in BAT voor het kijken van deze reclame, en jij kan je BAT doorgeven aan creators automatisch of manueel.
3. Crypto tja moet je van houden.
Aegir81 @PerAspera4 december 2022 19:57
2. Het probleem is dat je als websitemaker geen inkomsten meer hebt als de eigen reclames geblokkeerd worden en vervangen door die van Brave. Die inkomsten krijg je enkel als je lid wordt van Braves advertentieprogramma.

Het is een eerder onethische actie omdat ze geen toestemming vragen om jouw ad-provider te vervangen door hun reclameblokken. En langs de ene kant uitpakken als reclameblokkeerder, maar ze dan zelf wel aanbieden, voelt nogal wrang.
Kerfuffle 4 december 2022 14:43
Het is niet heel verrassend gezien de zoektocht naar een innovatief vergoedingenbeleid van Brave & Eich dat ze all-in gaan op crypto en NFT en dat deze update bol staat van zaken op dat vlak. Maar dat was voor mij juist de voornaamste reden om over te stappen op Vivaldi. De oprichter van Vivaldi, Jon von Tetzchner, heeft een mooi stukje geschreven waar hij er geen doekjes om windt waarom Vivaldi principieel ver weg zal blijven van cryptocurrency. Mozilla had wat meer overtuiging nodig maar heeft er dit jaar ook afstand van genomen.
HollowGamer 4 december 2022 14:22
Licentietype: Freeware Open Source

Opzicht best tevreden met deze browser, alleen vind ik het Sync-systeem best ingewikkeld. Je hebt geen account, maar een soort lang wachtwoord. Het is wel een snelle browser en de ingebouwde functies om ads en trackers te blokkeren, zijn gewoon fantastisch. :)

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