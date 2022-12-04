Brave is een webbrowser die is gebaseerd op Chromium. Aan het roer van de onderneming achter Brave staat Brendan Eich, de bedenker van JavaScript en een van de oprichters van Mozilla. Brave richt zich op het verbeteren van de online veiligheid en biedt een alternatief systeem voor het financieel ondersteunen van contentaanbieders. Het idee daarachter is dat reclame vaak de grootste inkomstenbron van een website is, maar dat veel mensen vanwege opdringerige reclames adblockers gebruiken en websites inkomsten mislopen. Sinds versie 1.45.127 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Release Notes v1.46.134 Upgraded Chromium to 108.0.5359.94. (#27130) (Changelog for 108.0.5359.94) Release Notes v1.46.133 Added Filecoin to Brave Wallet onboarding for asset purchase. (#25660)

Added an NFT form under “Add custom token” screen in Brave Wallet. (#25246)

Added buttons to account list items under the Brave Wallet Accounts tab. (#23743)

Added asset discovery for tokens with non-zero balance when restoring Brave Wallet via seed phrase, private key import or via hardware wallet import. (#19746)

Added “Buy” and “Deposit” buttons to the Brave Wallet asset details list. (#26213)

Added “Buy” and “Deposit” buttons to the Brave Wallet Market page. (#25744)

Added an interstitial page for ENS L2 offchain URL resolution. (#25515)

Added support for fetching a selected token’s address from Unstoppable Domains via Brave Wallet. (#25562)

Added support for importing Solana account from Ledger Live using different derivation paths in Brave Wallet. (#25111)

Added account filter under the Portfolio page of Brave Wallet. (#25587)

Added hover state on asset list under the Portfolio page of Brave Wallet. (#25848)

Added support for ENS wildcard resolution in Brave Wallet. (#24430)

Added ENS offchain lookup consent for Brave Wallet. (#24990)

Added the ability to disable Brave Wallet via Admin policy. (#25383)

Added country selection requirement for Brave Rewards. (#24542)

Added support for multiple custom background images under the New Tab Page. (#25761)

Added “Pin to taskbar” option to first run dialog and brave://settings/getStarted on Windows. (#24054)

Added “Keep in Dock” option to first run dialog and brave://settings/getStarted on macOS. (#24055)

Added Spain, Mexico, and Brazil content feed support for Brave News. (#26678)

Added Brave Shields settings under brave://settings/content. (#12782)

Added right-side display support for sidebar. (#25756)

[Security] Disabled block element picker in Private Windows as reported on HackerOne by xiaoyinl. (#25858)

Enabled ENS L2 resolution for Brave Wallet. (#25684)

Enabled HTTPS-Only mode for Private Windows with Tor. (#23030)

Enabled default browser infobar prompt. (#25929)

Improved font appearance with non-english characters. (#4309)

Updated brave://wallet/crypto/fund-wallet to display token prices for supported Brave Wallet assets. (#25861)

Updated Brave Wallet panel to reflect swap transaction status. (#21637)

Updated Brave Wallet to focus on transaction when transaction confirmed notification is clicked. (#25841)

Updated Brave Wallet to ignore Chain ID casing. (#25707)

Updated Brave Wallet to load the “Account Details” page when selecting the account name in the “Asset Details” page. (#25685)

Updated IPFS resolve method of “Ask” for DNSLink redirects. (#25406)

Updated customization UI for Brave News. (#25801)

Updated Brave News source suggestions. (#25563)

Updated debouncing to only apply to cross site navigations. (#25859)

Updated adblock components to use plaintext lists. (#25363)

Re-enabled “Side panel” display setting under brave://settings/appearance. (#25332)

Replaced Muli font with Poppins. (#25527)

Removed fiat value of Ethereum NTFs from Brave Wallet. (#26684)

Removed unneeded tooltips from Brave Wallet network selectors. (#25655)

Fixed broken “Add” button when adding a custom asset to Brave Wallet. (#27043)

Fixed incorrect rendering of ERC20 “Approve” amount on Brave Wallet panel. (#26807)

Fixed NFT images not loading in the Brave Wallet panel. (#25784)

Fixed cursor position when editing Brave Wallet restore words. (#25774)

Fixed the fiat currency selector not working on the “Fund” screen of Brave Wallet. (#25686)

Fixed incorrect base currency being displayed on the Brave Wallet Market tab. (#25668)

Fixed address validation not being called after switching Brave Wallet accounts. (#24325)

Fixed broken “first” link for “Sign Transaction” in Brave Wallet panel. (#25421)

Fixed incorrect placeholder text for password input field in Brave Wallet. (#25745)

Fixed x-ipfs-path handling for redirecting URLs without a DNS record. (#25281)

Fixed crash on https://d3ward.github.io/toolz/adblock when “RU Adlist” is enabled under brave://settings/shields/filters. (#26075)

Fixed HTTPSE redirects taking precedence over adblock redirects. (#26415)

Fixed incorrect button color on toolbar when certain themes are applied. (#25597)

Fixed drag and drop indicator not disappearing from sidebar after drag and drop is complete. (#25752)

Upgraded Chromium to 108.0.5359.71. (#27041) (Changelog for 108.0.5359.71)