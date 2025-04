Brave is een webbrowser die is gebaseerd op Chromium. Aan het roer van Brave staat Brendan Eich, de bedenker van JavaScript en een van de oprichters van Mozilla. Brave richt zich op het verbeteren van de online veiligheid en biedt een alternatief systeem voor het financieel ondersteunen van contentaanbieders. Het idee daarachter is dat reclame vaak de grootste inkomstenbron van een website is, maar dat veel mensen vanwege opdringerige reclames adblockers gebruiken en websites inkomsten mislopen. Sinds versie 1.52.117 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Release Notes v1.52.129 Upgraded Chromium to 114.0.5735.198. (#31309) (Changelog for 114.0.5735.198) Release Notes v1.52.126 Web3 Fixed EIP-1559 gas estimation issue causing transfers to fail on zksync Era Mainnet when using Brave Wallet. (#30473)

Fixed switch network notifications incorrectly being fired when a custom network is selected. (#30778)

Fixed tokens being shown as ETH when not on asset list and added block explorer links for such tokens in panel and activity tab. (#23565) General Fixed crash which could occur when refreshing the New Tab Page in certain cases. (#30938)

Fixed RSS feed parsing performance which caused high CPU usage when using certain sites. (#29125)

Fixed Brave VPN “Can’t connect to server” error message when switching between regions while already “Connected”. (#30792)

Fixed “Show tab search button” setting under brave://settings/appearance not being respected when a new window is opened. (#30829)

Fixed download bubble not being displayed when a file download is completed. (#30882)

Upgraded Chromium to 114.0.5735.133. (#31023) (Changelog for 114.0.5735.133) Release Notes v1.52.122 Fixed crash which occurred when resuming an insecure download. (#30626)

Upgraded Chromium to 114.0.5735.110. (#30830) (Changelog for 114.0.5735.110) Release Notes v1.52.119 (Windows Only) Fixed intermittent “Failed to write the VPN config” errors which could prevent users from using Brave VPN in certain cases on Windows. (#30598)