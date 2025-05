Brave is een webbrowser die is gebaseerd op Chromium. Aan het roer van Brave staat Brendan Eich, de bedenker van JavaScript en een van de oprichters van Mozilla. Brave richt zich op het verbeteren van de online veiligheid en biedt een alternatief systeem voor het financieel ondersteunen van contentaanbieders. Het idee daarachter is dat reclame vaak de grootste inkomstenbron van een website is, maar dat veel mensen vanwege opdringerige reclames adblockers gebruiken en websites inkomsten mislopen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Web3 [Security] Fixed crash when signing message with invalid EIP-712 request data as reported on HackerOne by matseq. (#30212)

Enabled support for EIP-1559 transactions on Optimism. (#30776)

Updated label for “Reset and clear wallet data” under brave://settings/web3. (#30005) General Improved tab spacing by adding a 4px left margin to tab icons. (#30469)

Fixed issue where some Brave News images were incorrectly aligned. (#30271)

Fixed download bubble not being displayed when a dangerous file is downloaded. (#29651)