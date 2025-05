Er is een nieuwe versie van Daum PotPlayer verschenen. Deze mediaspeler voor Windows wordt ontwikkeld door de Koreaan die ooit is begonnen met KMPlayer, dat nu door Pandora TV wordt uitgegeven. Daum PotPlayer heeft ingebakken ondersteuning voor een groot aantal formaten en is dus niet afhankelijk van los geïnstalleerde codecs. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: Added the ability to translate subtitles in addition to selected languages

Added support for g726 codec in MP4

Added support for ARIB subtitles Fixed: Fixed trackpad scrolling of playlists to be handled smoothly

Improved MP4 playback function while downloading

Improved raw av1 file playback function