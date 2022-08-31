Software-update: Daum PotPlayer 1.7 build 21793

Daum PotPlayer logo (75 pix) Er is een nieuwe versie van Daum PotPlayer verschenen. Deze mediaspeler voor Windows wordt ontwikkeld door de Koreaan die ooit is begonnen met KMPlayer, dat nu door Pandora TV wordt uitgegeven. Daum PotPlayer heeft ingebakken ondersteuning voor een groot aantal formaten en is dus niet afhankelijk van los geïnstalleerde codecs. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 1.7 build 21793:
  • Fixed an issue where there was no sound when playing certain MP4 files
  • Fixed an error that occurred when playing certain files
  • Fixed the problem of slow playback when playing for the first time
  • Improved stability when using DXVA

Versienummer 1.7 build 21793
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 10, Windows 11
Website Daum
Download https://potplayer.daum.net/
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 31-08-2022 20:05
7 • submitter: 1DMKIIN

31-08-2022 • 20:05

7

Submitter: 1DMKIIN

Bron: Daum

Update-historie

08-'23 Daum PotPlayer 1.7 build 21992 0
07-'23 Daum PotPlayer 1.7 build 21953 7
05-'23 Daum PotPlayer 1.7 build 21915 9
04-'23 Daum PotPlayer 1.7 build 21900 2
02-'23 Daum PotPlayer 1.7 build 21873 8
12-'22 Daum PotPlayer 1.7 build 21858 4
11-'22 Daum PotPlayer 1.7 build 21831 7
08-'22 Daum PotPlayer 1.7 build 21793 7
07-'22 Daum PotPlayer 1.7 build 211759 1
04-'22 Daum PotPlayer 1.7 build 21625 0
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Daum PotPlayer

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (7)

-Moderatie-faq
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Martinspire 31 augustus 2022 22:16
Nog steeds erg fijne speler. Enige waar ik de laatste tijd tegenaan loop is dat bij Dolby Vision de kleuren ineens groen en paars worden op schermen die geen DV ondersteunen. Ben er nog niet echt achter wat daarvoor nou een oplossing is.
teapot @Martinspire1 september 2022 07:43
daar is een knop voor die je echter alleen in de originele skin ziet. Ik kan hem niet zien omdat ik zo'n filmpje momenteel niet bij hand hebt en ik vergeten ben hoe die heet/uitziet maar het werkt dus voor HD content die op een bepaalde manier is gemaakt en daardoor groen en paars weergeeft. Een druk op die knop, die zit onderin ergens, en je hebt weer goed beeld.
jmk @teapot1 september 2022 08:59
ik ben heel benieuwd naar deze knop. bij mijn weten krijg je dovi nooit goed werkend op windows, heeft met licenties te maken. ook niet icm een scherm/videokaart die 12bit ondersteunt. Wordt je video met die knop geconverteerd naar hdr10 of heb je dan helemaal geen hdr beeld(of afgeleide)?
teapot @jmk2 september 2022 19:39
Zoals ik zei, ik heb even geen filmpje bij de hand, als je een link hebt van eentje met groen en paars kan ik kijken.
Martinspire @teapot6 september 2022 12:45
gewoon een dolby vision video is prima:
http://media.developer.do...%4059.94fps_15200kbps.mp4

Ik zie geen extra knopjes
teapot @Martinspire7 september 2022 07:38
ik bij deze ook niet, desondanks heb ik wel groen paarse video's gehad waarbij de knop wel verscheen en waardoor de film normaal afspeelde.
ps, ik zie bij deze video allemaal blokjes, geen groen paars.

[Reactie gewijzigd door teapot op 23 juli 2024 05:31]

Martinspire 6 september 2022 12:45
Er is een update uit, maar bij mij crashed ie de ati driver als ik wat aanzet, dus ik zou aanraden om deze versie te blijven gebruiken...

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