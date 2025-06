Er is een nieuwe versie van Daum PotPlayer verschenen. Deze mediaspeler voor Windows wordt ontwikkeld door de Koreaan die ooit is begonnen met KMPlayer, dat nu door Pandora TV wordt uitgegeven. Daum PotPlayer heeft ingebakken ondersteuning voor een groot aantal formaten en is dus niet afhankelijk van los geïnstalleerde codecs. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 1.7 build 21858: Added WEBP format to video capture

Modified to run a little faster when running for the first time

Fixed the problem that some corrupted FLAC files could not be played

Fixed the problem of playing slowly when playing some FTP/HTTP files

Fixed an issue where playback time was incorrectly handled when playing some MP4 files