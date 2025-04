Er is een nieuwe versie van Daum PotPlayer verschenen. Deze mediaspeler voor Windows wordt ontwikkeld door de Koreaan die ooit is begonnen met KMPlayer, dat nu door Pandora TV wordt uitgegeven. Daum PotPlayer heeft ingebakken ondersteuning voor een groot aantal formaten en is dus niet afhankelijk van los geïnstalleerde codecs. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 1.7 build 21858: Fixed the problem that certain AV1 files were not played

Fixed an issue where the quality could drop when playing non-i420p interlaced video

Fixed an issue that was interrupted when adjusting the speed when playing with a specific WaveOut device

Fixed an issue where subtitles could not be selected if there were too many subtitle files

Fixed an issue where some flv playback times were calculated incorrectly

Fixed a problem where spaces could not be processed in some Japanese subtitles

Fixed an issue where some RSS feeds could not be read