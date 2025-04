Versie 3.0.482 van GlassWire is uitgekomen. GlassWire is een programma waar in overzichtelijke grafieken inzicht wordt gegeven over het netwerkverkeer op de pc. Ook kan het waarschuwen wanneer er contact met bekende kwaadaardige domeinen wordt gemaakt of als er ongebruikelijke activiteiten plaatsvinden en deze eventueel blokkeren. Naast de gratis versie kan er ook een abonnement worden genomen op een Basic-, Pro-, of Elite-versie, die meer verbindingen naar andere computers op kunnen zetten en de historie langer kunnen opslaan. Sinds versie 3.0.476 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.0.482: Implementation of Permissions feature allowing users to control data processing.

Fixed bugs affecting Windows scaling and height adjustment.

Fixed bug affecting user log in.

Other minor bug fixes and improvements. Changes in version 3.0.476: Enabled functionality of Things tab for Free users.

Implemented activation of pre-purchased license codes during trial.

Improved communication and messaging.

Fixed UI glitches for graph and dark mode.