Versie 3.5.821 van GlassWire is uitgekomen. GlassWire is een programma dat in overzichtelijke grafieken inzicht geeft in het netwerkverkeer op de pc. Ook kan het waarschuwen wanneer er contact met bekende kwaadaardige domeinen wordt gemaakt of als er ongebruikelijke activiteiten plaatsvinden en deze eventueel blokkeren. Naast de gratis basisversie kan er ook een abonnement worden genomen op een Premium- of Business-versie, die extra mogelijkheden hebben, waaronder een firewall en het langer kunnen opslaan van historie. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.5.821: Added new search feature to the following sections: Traffic Monitor. Log Analysis. Network Scanner.

Improved existing search feature on GlassWire Protect section: it is now possible to search for other attributes in addition to the application name.

Added new columns on GlassWire protect section.

Fixed minimum window size to contain the remote connection state.

Fixed Chinese translations.

Fixed Network Scanner columns translations.

Fixed various bugs.