Versie 9.3.2 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreid muziekcenter en kan muziekbestanden afspelen die op het lokale netwerk zijn opgeslagen, van internetradiostations en diverse streamingdiensten. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dacs, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:
moOde audio player 9.3.2
This release is based on RaspiOS Bookworm Lite most recent packages as of 2025-04-16 Linux kernel 6.12.20, our suite of custom drivers and patches, important updates and bug fixes as listed below.New features
Updates
- AirPlay metadata and cover art
Radio stations
- Bump to MPD 0.24.3
- Bump to pleezer 0.16.0 (new RAM cache option)
- Bump to Linux kernel 6.12.20
- Add MPD verbose log on indicator to Playback view
- Add System Config option to store /tmp in RAM
- Update moodeutl -m to report user space CPU load
- Improve mobile portrait layout for Config screens
- Improve Regenerate db message on Library Config
- Improve help info for certain settings on MPD Config
- Improve timeline style and drag response
- Improve renderer metadata overlay style
Bug fixes
- Update France Musique La Jazz to 192K AAC
- Update station names for NTS 1 and 2
- Fix volume and mute not being updated in currentsong.txt
- Embedded single quote not working in Library search
- Title string not escaped when submitted to search engine
- Incomplete status may be returned after chainMpdCmds()
- Input field validation on Network Config screen
- Input field validation for Bluetooth PIN code field
- Tag view Genre selection not remembered after page refresh