Versie 9.3.2 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreid muziekcenter en kan muziekbestanden afspelen die op het lokale netwerk zijn opgeslagen, van internetradiostations en diverse streamingdiensten. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dacs, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

moOde audio player 9.3.2 This release is based on RaspiOS Bookworm Lite most recent packages as of 2025-04-16 Linux kernel 6.12.20, our suite of custom drivers and patches, important updates and bug fixes as listed below. New features AirPlay metadata and cover art Updates Bump to MPD 0.24.3

Bump to pleezer 0.16.0 (new RAM cache option)

Bump to Linux kernel 6.12.20

Add MPD verbose log on indicator to Playback view

Add System Config option to store /tmp in RAM

Update moodeutl -m to report user space CPU load

Improve mobile portrait layout for Config screens

Improve Regenerate db message on Library Config

Improve help info for certain settings on MPD Config

Improve timeline style and drag response

Improve renderer metadata overlay style Radio stations Update France Musique La Jazz to 192K AAC

Update station names for NTS 1 and 2 Bug fixes Fix volume and mute not being updated in currentsong.txt

Embedded single quote not working in Library search

Title string not escaped when submitted to search engine

Incomplete status may be returned after chainMpdCmds()

Input field validation on Network Config screen

Input field validation for Bluetooth PIN code field

Tag view Genre selection not remembered after page refresh