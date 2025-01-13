Versie 3.4.768 van GlassWire is uitgekomen. GlassWire is een programma dat in overzichtelijke grafieken inzicht geeft in het netwerkverkeer op de pc. Ook kan het waarschuwen wanneer er contact met bekende kwaadaardige domeinen wordt gemaakt of als er ongebruikelijke activiteiten plaatsvinden en deze eventueel blokkeren. Naast de gratis basisversie kan er ook een abonnement worden genomen op een Premium- of Business-versie, die extra mogelijkheden hebben, waaronder een firewall en het langer kunnen opslaan van historie. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Changes in version 3.4.768:
- Fixed issue where the graph briefly disappeared every few seconds.
- Improved header design in the firewall tab.
- Removed the distracting red dot on the user icon.
- Minor alignment fixes in the menu.
- Fixed issue with duplicate DNS alerts showing the same IP during idle mode and internet reconnections.
- Resolved crashes occurring during Windows service shutdown.
- Fixed crash occurring when creating TCP connections.
- Resolved memory leak caused by undestroyed client connection objects after specific UI requests.
- Fixed broken final login page for Cloud accounts while ensuring successful login functionality.