Software-update: Fan Control 211

Fan Control logo (79 pix) Versie 211 van Fan Control is uitgekomen. Met dit programma, dat van het opensource Libre Hardware Monitor-project gebruikmaakt, kunnen de ventilators in de computer worden beheerd en in de gaten worden gehouden. Zo is het onder meer mogelijk om met verschillende profielen en configuraties de computer koel of juist stil te houden. Fan Control kan overweg met de meeste fans en controllers en via een plug-insysteem is dat verder uit te breiden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changelog for version 211:
  • New languages: Danish, Arabic, Hebrew
  • UI Tweaks
  • Optimize memory when closing the UI window

Fan Control

Versienummer 211
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website Fan Control
Download https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases/releases/tag/V211
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 13-01-2025 18:30
14 • submitter: danmark_ori

13-01-2025 • 18:30

14

Submitter: danmark_ori

Bron: Fan Control

Update-historie

22-07 Fan Control 272 0
18-06 Fan Control 270 0
04-06 Fan Control 269 3
23-05 Fan Control 268 5
13-04 Fan Control 265 3
22-03 Fan Control 264 3
06-03 Fan Control 262 14
28-02 Fan Control 261 1
17-02 Fan Control 260 0
14-02 Fan Control 259 8
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Reacties (14)

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Webber 13 januari 2025 18:38
Programma werkt erg goed. Zou alleen mooi zijn als je niet essentiele updates kon overslaan. Er zijn namelijk echt wel met enige regelmaat nieuwe updates.
MPIU8686 @Webber14 januari 2025 07:08
Programma werkt erg goed. Zou alleen mooi zijn als je niet essentiele updates kon overslaan. Er zijn namelijk echt wel met enige regelmaat nieuwe updates.
Wijzigen deze updates dan iets aan je instellingen ? Terug een soort reset naar standaard ?
MacPoedel @MPIU868614 januari 2025 12:07
Instellingen worden grotendeels bewaard tussen updates, ik heb een configuratie die volgens mij al 100 versies mee gaat en aan de fan instellingen heb ik niets veranderd. Maar wat volgens mij soms wel terug gezet wordt bij een update zijn voorkeuren zoals geminimaliseerd opstarten of niet controleren op updates bij het opstarten.

Maar omdat dit een programma is dat je normaal gezien laat starten bij opstarten van je systeem, is het wel een beetje vervelend dat die om de 2 weken vraagt om te updaten voor geen wezenlijk verschil. Er zijn af en toe wel UI wijzigingen of toegevoegde functionaliteit, maar heel vaak is het gewoon een nieuwe versie van Libre Hardware Monitor die ondersteuning voor nieuwe hardware toevoegt. Op een systeem met hardware die al ondersteund wordt, is dat niet spannend.

Dus het zou leuk zijn als die LHM updates point releases worden, en alleen wijzigingen aan Fan Control zelf het versienummer verhogen.
MPIU8686 @MacPoedel14 januari 2025 15:41
Want je wilt natuurlijk dat alles wat je ingesteld hebt blijft zoals het is zonder dit telkens te moeten nakijken of er iets is aangepast nadat er een update is geïnstalleerd.
MacPoedel @MPIU868614 januari 2025 15:56
Natuurlijk, zeker voor iets dat je koeling aanstuurt en dan ook alle fans zou kunnen laten stilvallen (Misschien zelfs een pomp? Ik heb geen waterkoeling om het te testen, maar dat zou ik dan toch niet door FanControl laten sturen), wat tegenwoordig wel wat minder dramatisch is dan het vroeger zou geweest zijn.
TheDeeGee @MPIU868614 januari 2025 12:17
Heb zelf nog nooit meegemaakt dat mijn instellingen gereset werden.

Alleen toen kalibratie werd toegevoegd moest ik eerst mijn fans kalibreren om de juiste werking weer terug te krijgen, maar verder hoefde ik niets te doen eigenlijk. En dat is het enige wat ik door de jaren heb meegemaakt wat user input nodig had na een update.
MPIU8686 @TheDeeGee14 januari 2025 15:49
Kalibratie op welke manier dan ? Als alles goed loopt hoor je dit toch.
Heb bij mijn eigen systemen (buiten de laptop) allemaal nog handmatige fancontrol. Hier moet ik helemaal niks aan wijzigen of kalibreren. Behalve als ik naar performance/gamemodus ga moet ik het fancontrolepaneel openen om de fans te laten versnellen .. :D

.. dat is toch telkens een zalig momentje .. _/-\o_

Maar ik bouw heel wat builds voor kennissen en daar gebruik ik meestal de standaard fancontrols voor van MSI of ASUS wat aan de mobo gebonden is of die van Arctic voor de VRM fan / pomp en radiatorfans van een CPU koeling in te stellen .. maar deze zijn telkens nogal beperkt, zeker als je heel wat fans in je desktopcase hebt geïsntalleerd zitten wil je meer mogelijkheden.

Daarom ziet deze FanControl er me wel interessant uit.
TheDeeGee @MPIU868614 januari 2025 16:33
Een jaar geleden (of langer) is de optie "Calibration" toegevoegd, en mijn fans draaien te hard totdat ik ze gekalibreerd had en er een groen vinkje bij stond.
Webber @MPIU868614 januari 2025 14:29
Dat niet, maar je krijgt wel een popup met de vraag of je de update wilt installeren.
Voor mij persoonlijk zou het ideaal zijn als dat max 4 keer per jaar zou gebeuren om afleiding te minimaliseren.
GebakkePizza @Webber13 januari 2025 20:02
Dat is toch een kwestie van "Notify for update at startup" uitvinken in de instellingen? Zolang hij werkt, heb je in de praktijk inderdaad geen updates nodig.
Webber @GebakkePizza13 januari 2025 20:06
Goed punt. Wel mis je dan ook de echte feature updates, met nieuwe functionaliteit. Zoals deze, waarbij UI improvements zijn doorgevoerd.
andru123 @Webber13 januari 2025 21:45
Of elke dag tweakers bezoeken, dan mis je het niet! :D
DieMitchell @andru12314 januari 2025 10:57
elke dag? wat dacht je van elk uur! 8)7
Muncher 13 januari 2025 21:56
Ik heb deze video gebruikt om alles in Fan Control goed in te stellen. Nog steeds een goede tutorial!

YouTube: Everyone NEEDS this FREE piece of software... You will thank me!

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