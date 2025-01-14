Versie 9.1.2 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende problemen verholpen:

Bugs fixed: No fallback to IPv4 address when IPv6 connect attempt fails with unreachable network (#16723)

File → Rename option always disabled (#16695)

Connect anonymously to public buckets (S3) (#16746)

File progress in Finder shows incorrect values when transferring multiple files (#16738)

Exit with error on transfer failure when using --quiet (CLI) (#16750)