Er is een nieuwe versie van Daum PotPlayer verschenen. Deze mediaspeler voor Windows wordt ontwikkeld door de Koreaan die ooit is begonnen met KMPlayer, dat nu door Pandora TV wordt uitgegeven. Daum PotPlayer heeft ingebakken ondersteuning voor een groot aantal formaten en is dus niet afhankelijk van los geïnstalleerde codecs. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 1.7 build 21900: Added GPU Super Resolution function to built-in D3D11 video renderer

Fixed an issue where audio visualization did not work when only the right channel had voice

Fixed a problem that was captured strangely when capturing with subtitles in the D3D11 video renderer

Fixed a problem where sound did not come out in certain situations when playing damaged videos

Fixed a problem where sound did not come out in certain flac codecs