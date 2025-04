Opera heeft versie 94 van zijn gelijknamige webbrowser uitgebracht. Opera maakt gebruik van de Blink-engine. Deze maakt deel uit van Chromium, dat onder meer ook door Google Chrome gebruikt wordt. Opera is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Daarnaast zijn er ook versies voor Android en iOS. Nieuw in versie 94, die op Chromium 108 is gebaseerd, is Lucid Mode die de kwaliteit van afbeeldingen en video's moet verbeteren. De aankondiging voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

We’re pleased to announce that Opera 94 has now been released on the Stable branch! We hope you enjoy Lucid Mode, and we’re looking forward to hearing about it from you! This build is based on Chromium version 108.0.5359.99, which includes a security fix, CVE-2022-4262. The full changelog is available here.