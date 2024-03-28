Software-update: Opera 109.0.5097.33

Opera browser 2015 logo (75 pix) Opera heeft versie 109 van zijn gelijknamige webbrowser uitgebracht. Opera maakt gebruik van de Blink-engine. Deze maakt deel uit van Chromium, dat onder meer ook door Google Chrome gebruikt wordt. Opera is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Daarnaast zijn er ook versies voor Android en iOS. In versie 109 is Chromium bijgewerkt naar versie 123 en zijn verder de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Opera One 109 Stable Update:

We are pleased to introduce Opera version 109 (109.0.5097.33)! This update brings improved stability and user experience. We’ve upgraded to Chromium 123.0.6312.46, fixed various issues including mispositioned search toolbar in settings and bolded camera icon, and enhanced visual clarity. Update now for a smoother browsing experience!

Here’s the full changelog for Opera 109.

Versienummer 109.0.5097.33
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Opera
Download https://www.opera.com/download
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 28-03-2024 12:15
4 • submitter: danmark_ori

28-03-2024 • 12:15

4

Submitter: danmark_ori

Bron: Opera

Update-historie

06-08 Opera 134.0.5954.44 0
02-07 Opera 133.0.5932.20 1
31-05 Opera 132.0.5905.11 0
30-04 Opera 131.0.5877.5 9
09-04 Opera 130.0.5847.12 0
18-03 Opera 129.0.5823.15 2
27-02 Opera 128.0.5807.25 3
02-02 Opera 127.0.5778.14 8
10-01 Opera 126.0.5750.18 0
05-12 Opera 125.0.5729.12 10
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Reacties (4)

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diderow 28 maart 2024 13:57
Inderdaad is Opera een fijne browser. Snellere rendering van Google Streetview dan Firefox. Nadeel is wel dat sommige websites de browser niet herkennen. Dan val ik even terug op Firefox. Voor die irritante THX achtige opstart tune is een vrij simpele oplossing. Hernoem het bestand opera_gx_splash.exe in de map C:\Program Files\Opera\Laatste versie bijv.108.0.5067.40\ . Of verwijder het.
RaJitsu @diderow29 maart 2024 10:06
Dat is inderdaad ontzettend irritant. Dank. Het is me werkelijk een raadsel waarom iemand daar dacht dat dit een goed idee was, terwijl er zat klachten over zijn.

Eens dat Opera een fijne browser is. Ik was inmiddels al overgestapt op Vivaldi, zeker nu het qua opstarttijd sneller is en het op mijn oude bak in de loggia ook prima loopt. Maar mijn bookmarks zitten nog steeds in Opera, dus daarvoor moet ik het sowieso geïnstalleerd houden.
Djoetma @diderow29 maart 2024 11:30
C:\Users\--naam--\AppData\Local\Programs\Opera is waar het op Windows 11 te vinden is.
Miglow 28 maart 2024 12:44
Ah, ik kan op mijn Windows machines dus WEER die opstart animatie verwachten en zien te verwijderen? Irritante k*t feature van een verder sublieme browser.

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