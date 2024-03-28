Opera heeft versie 109 van zijn gelijknamige webbrowser uitgebracht. Opera maakt gebruik van de Blink-engine. Deze maakt deel uit van Chromium, dat onder meer ook door Google Chrome gebruikt wordt. Opera is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Daarnaast zijn er ook versies voor Android en iOS. In versie 109 is Chromium bijgewerkt naar versie 123 en zijn verder de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Opera One 109 Stable Update: We are pleased to introduce Opera version 109 (109.0.5097.33)! This update brings improved stability and user experience. We’ve upgraded to Chromium 123.0.6312.46, fixed various issues including mispositioned search toolbar in settings and bolded camera icon, and enhanced visual clarity. Update now for a smoother browsing experience! Here’s the full changelog for Opera 109.