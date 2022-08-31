iXsystems heeft een update voor versie 13 van TrueNAS uitgebracht. Met TrueNAS kan computer als network attached storage worden ingezet. Met behulp van plug-ins kan extra functionaliteit worden toegevoegd. Het geheel is gebaseerd op FreeBSD en voorzien van een overzichtelijke webinterface. Meer informatie over de mogelijkheden van deze software kan op deze pagina worden gevonden. TrueNAS 13 heeft FreeBSD 13 als basis met OpenZFS als bestandssysteem. De complete changelog kan op deze pagina worden gevonden, dit zijn de release notes voor deze uitgave:

TrueNAS 13.0-U2 Release Delivers Enterprise Quality TrueNAS 13.0-U2 includes over 60 bug fixes and improvements, including: TrueNAS 13.0-U1.1 SMB fixes

ZFS 2.1.5 updates

SAMBA 4.15.9 updates

SMB1 Security vulnerability resolution

NextCloud plugin installation fixes

Intel E810 NIC performance improvement

Collected memory leak fix

AWS S3 Secret Keys for Cloud Sync fix