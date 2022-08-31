Software-update: TrueNAS 13.0-U2

TrueNAS logo (79 pix)iXsystems heeft een update voor versie 13 van TrueNAS uitgebracht. Met TrueNAS kan computer als network attached storage worden ingezet. Met behulp van plug-ins kan extra functionaliteit worden toegevoegd. Het geheel is gebaseerd op FreeBSD en voorzien van een overzichtelijke webinterface. Meer informatie over de mogelijkheden van deze software kan op deze pagina worden gevonden. TrueNAS 13 heeft FreeBSD 13 als basis met OpenZFS als bestandssysteem. De complete changelog kan op deze pagina worden gevonden, dit zijn de release notes voor deze uitgave:

TrueNAS 13.0-U2 Release Delivers Enterprise Quality

TrueNAS 13.0-U2 includes over 60 bug fixes and improvements, including:

  • TrueNAS 13.0-U1.1 SMB fixes
  • ZFS 2.1.5 updates
  • SAMBA 4.15.9 updates
  • SMB1 Security vulnerability resolution
  • NextCloud plugin installation fixes
  • Intel E810 NIC performance improvement
  • Collected memory leak fix
  • AWS S3 Secret Keys for Cloud Sync fix

TrueNAS

Versienummer 13.0-U2
Releasestatus Final
Besturingssystemen BSD
Website iXsystems
Download https://www.truenas.com/download-truenas-core/
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 31-08-2022 19:47
6 • submitter: 1DMKIIN

31-08-2022 • 19:47

6

Submitter: 1DMKIIN

Bron: iXsystems

Update-historie

28-02 TrueNAS 25.10.2.1 Community Edition 7
21-02 TrueNAS 25.10.2 Community Edition 18
21-12 TrueNAS 25.10.1 Community Edition 14
10-'25 TrueNAS 25.10.0 Community Edition 17
04-'25 TrueNAS 25.04 Community Edition 34
07-'24 TrueNAS 13.0-U6.2 0
06-'23 TrueNAS 13.0-U5 24
03-'23 TrueNAS 13.0-U4 0
11-'22 TrueNAS 13.0-U3.1 21
11-'22 TrueNAS 13.0-U3 19
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Reacties (6)

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Xieoxer 31 augustus 2022 19:59
Op het forum van TrueNAS (https://www.truenas.com/c...-is-now-available.103623/) zijn er verschillende berichten te vinden dat de laatste versie kernel panic veroorzaakt. Lijkt te komen dat het aan CPU cores niet correct goed geteld wordt.

[Reactie gewijzigd door Xieoxer op 23 juli 2024 06:32]

thijsjek @Xieoxer31 augustus 2022 21:37
Als je op proxmox draait
rookie no. 1 31 augustus 2022 22:04
Ik lees hierboven toevallig over de Nextcloud plugin. Is het echt zo simpel om een Nextcloud server te draaien door alleen een TrueNAS installatie te hebben en die plugin te installeren en in te stellen? Dat is echt heel netjes en gaan we natuurlijk snel doen! :)

https://www.truenas.com/d...s/integrations/nextcloud/
thijsjek @rookie no. 11 september 2022 07:38
Ja.

Maar je moet wel weten wat je doet kwa domein en dns. Ook moet je even in de cli even wat instellingen maken zoals domein naam en de gedeelde opslag (tussen de plugin en je truenas).
duderuud @rookie no. 11 september 2022 07:53
Als je apps wil draaien kan je beter Truenas Scale gebruiken.

En ja, ook Nextcloud draait op Scale als een zonnetje.
Het is dan wel handig om wat docker en kubernetes ervaring op te doen trouwens...
DarkJack 31 augustus 2022 20:11
Ik moest de Intel E810 opzoeken, dat model kende ik nog niet.

Een 100 Gbps NIC... yikes, echt wel hyperscaler grade NIC.

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