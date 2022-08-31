Software-update: WordPress 6.0.2

WordPress logo (75 pix) Versie 6.0.2 van WordPress is uitgekomen. Met dit programma, dat onder een gpl-licentie beschikbaar wordt gesteld, is het mogelijk om een website of blog op te zetten en bij te houden. WordPress is eenvoudig in te stellen en kan binnen vijf minuten draaien mits er al een server met php en MySQL beschikbaar is. Er zijn mogelijkheden om de functionaliteit van WordPress verder uit te breiden met plug-ins en het uiterlijk met thema's aan te passen. Versie 6.0.2 is een zogenaamde bugfix-release waarin in totaal twintig problemen zijn verholpen.

WordPress 6.0.2 is now available

This security and maintenance release features 12 bug fixes on Core, 5 bug fixes for the Block Editor, and 3 security fixes. Because this is a security release, it is recommended that you update your sites immediately. All versions since WordPress 3.7 have also been updated. WordPress 6.0.2 is a short-cycle release. You can review a summary of the main updates in this release by reading the RC1 announcement.

The next major release will be version 6.1 planned for November 1, 2022.

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Versienummer 6.0.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Scripttaal
Website WordPress
Download https://wordpress.org/wordpress-6.0.2.zip
Bestandsgrootte 21,72MB
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 31-08-2022 17:24
36 • submitter: 1DMKIIN

31-08-2022 • 17:24

36

Submitter: 1DMKIIN

Bron: WordPress

Update-historie

21-05 WordPress 7.0 31
03-12 WordPress 6.9 3
04-'25 WordPress 6.8 26
02-'25 WordPress 6.7.2 3
11-'24 WordPress 6.7 0
04-'24 WordPress 6.5 22
12-'23 WordPress 6.4.2 21
03-'23 WordPress 6.2 19
11-'22 WordPress 6.1 29
10-'22 WordPress 6.0.3 0
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WordPress

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Overige software

Reacties (36)

-Moderatie-faq
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Verwijderd 31 augustus 2022 18:17
Ik vindt dat in die updates het verplicht pushen van die twenty twenty xxx themas maar eens stoppen moet. Ik heb tientallen sites uiteenstaan met overal dezelfde troep. En het kost alleen nog maar meer onnodige overhead om per thema op updates te controleren per keer dat je de Wp-admin bezoekt.

Bedoel voor 1 specifieke klant een hele zware shop. Alles uitschakelen en een aparte AMD Epyc server voor gebruiken met Openlitespeed en 7.4. Belachelijk dat je bijna een volledig aparte software configuratie nodig moet hebben om wordpress met een relatief grote site en bezoekersaantallen goed te krijgen.
janw.oostendorp @Verwijderd1 september 2022 11:38
Die thema's kun je uitzetten door in je wp-config dit toe te voegen.
define( 'CORE_UPGRADE_SKIP_NEW_BUNDLED', true);
Wel vervelend als je dit voor 100 sites moet toevoegen.
wp-cli maakt hier 1 regel van
wp @all config set CORE_UPGRADE_SKIP_NEW_BUNDLED true --raw
Wat mij betreft zeker waard om alle sites via SSH te koppelen zodat @all werkt.
MrMarcie @Verwijderd31 augustus 2022 18:21
https://mysites.guru/ Gebruik ik voor mijn Joomla sites maar die doet ook WP (heb ik er maar een paar van). Voor relatief weinig heb ik alles onder controle voor zo'n 100 sites.

[Reactie gewijzigd door MrMarcie op 22 juli 2024 16:48]

Oon @MrMarcie31 augustus 2022 19:39
Een derde partij toegang geven tot je website geeft mij toch wel een kriebelig gevoel, helemaal als je het al over wordpress of joomla hebt :+
MrMarcie @Oon31 augustus 2022 22:01
Gebruik het al een jaar of acht en heb met hem ook regelmatig contact. Prima service.
Rageplay @Verwijderd31 augustus 2022 18:33
Wellicht tijd voor een caching-plugin?
WP-Rocket bijvoorbeeld.

[Reactie gewijzigd door Rageplay op 22 juli 2024 16:48]

Verwijderd @Rageplay31 augustus 2022 22:37
En wat denk je dat Litespeed is ? :')

Heb een licentie op Litespeed enterprise en Openlitespeed.

Er is niets beters.
slaay @Verwijderd31 augustus 2022 19:32
De gedachtengang daar achter is dat je zo altijd een thema hebt dat functioneert mocht je eigen thema niet meer werken.
Voor veel gebruikers die zelf wat prutsen aan hun geïnstalleerde thema is dat een goede back-up mocht er wat mis gaan.
Maar ben je bewust er mee bezig dan is dat thema niet nodig natuurlijk.
Cergorach @slaay31 augustus 2022 20:07
Zelf als je aan het prutsen bent, hoeveel tijd/moeite kost het om dat standaard thema weer te uploaden en de database (handmatig) aan te passen?
janw.oostendorp @slaay1 september 2022 11:34
En je kunt dat thema ook sturen door dit in je wp-config te zetten
define( 'WP_DEFAULT_THEME', 'twentysixteen');
Loller1
@Verwijderd31 augustus 2022 19:13
Uhm, waarom verwijder je die thema's niet gewoon? Heck, waarom negeer je ze niet gewoon? Als je voor je klant een thema maakt en speciale features ontwikkelt moet je niet checken of alles in WordPress's standaard thema's werkt. Zelfs al staan ze in je installatie, je kan het gewoon negeren. Maar opnieuw: verwijder ze gewoon als het je echt stoort (voor welke reden dat dan ook maar moge zijn)...
Zidane007nl 31 augustus 2022 20:36
Als er nu nog een SQL injection kwetsbaarheid in je softwarepakket zit, dan weet je niet waar je mee bezig bent. Er zijn tegenwoordig goede beschermingen tegen.
Het is ook niet de eerste: https://en.wikipedia.org/wiki/WordPress#Vulnerabilities.

Zo blijft WordPress een slecht geschreven systeem.
NoobishPro @Bulkzooi31 augustus 2022 18:39
Dit heeft gewoon echt niets met PHP te maken. Wordpress is altijd al zo geweest. Toen ik nog Wordpress specialist was (vanaf versie 2.x) hadden we een eigen framework binnen Wordpress en dat werkte heerlijk.

Sindsdien zitten de meeste features van ons framework in Wordpress zelf, maar dan buggy. Waren toch echt beiden PHP.

Het heeft puntje bij paaltje te maken met "Ik wil iets maken wat voor iedereen werkt". Niets werkt voor iedereen en iedere situatie, zo simpel is het. Hoe groter de doelgroep en hoe kleiner de limitaties, hoe groter het aantal bugs. Of dat nou PHP is of Cobol
Bulkzooi @NoobishPro31 augustus 2022 18:55
Dit heeft gewoon echt niets met PHP te maken. Wordpress is altijd al zo geweest. Toen ik nog Wordpress specialist was (vanaf versie 2.x) hadden we een eigen framework binnen Wordpress en dat werkte heerlijk.

Sindsdien zitten de meeste features van ons framework in Wordpress zelf, maar dan buggy. Waren toch echt beiden PHP.

Het heeft puntje bij paaltje te maken met "Ik wil iets maken wat voor iedereen werkt". Niets werkt voor iedereen en iedere situatie, zo simpel is het. Hoe groter de doelgroep en hoe kleiner de limitaties, hoe groter het aantal bugs. Of dat nou PHP is of Cobol
Qua frameworks is wordpress echt wel een vooruitgang tov phpnuke.

In die tijd zaten de meeste cms'en overigens veel in Flash en zo. Daarna werden de hostingpanels pas populair.

Aangezien ik altijd vanaf SPA begin, en meestal geen CMS nodig heb, heb ik deze SPA hybride gemaakt, zoals een moderne webapp, met Bootstrap en al.

Ik ken overigens geen één webdev die dat niet gedaan heeft. Maar Cobol support zou wel een goede niche zijn.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 16:48]

Cergorach @Bulkzooi31 augustus 2022 20:26
Qua frameworks is wordpress echt wel een vooruitgang tov phpnuke.
Maar hoe oud is phpnuke? Ik kan geen exacte details meer vinden, maar 22 jaar geleden zaten we al op versie 4.3... Wordpress is ook oud met 19 jaar, toen kwam versie 0.7 uit van WP. WP is een fork van b2/cafelog. Wat ik me er van kan herinneren kan je WP uit 2003 absoluut niet vergelijken met wat het nu is. En phpnuke is al lang, lang geleden uit de gratie geraakt van de gebruikers. Ik kan nog de mass exodus herinneren, toen veel CMSen geprobeert, maar uiteindelijk wilden de maintainers allemaal dergelijke ongein uithalen wat phpnuke ook uithaalde. Zelf uiteindelijk bij Mambo => Joomla terechtgekomen, heel leuk spul, maar na veel ervaring was mijn persoonlijke conclusie dat het compleet overkill is voor het gros van de commerciële sites. En dat WP sites onderhouden een thankless job is.!
Bulkzooi @Cergorach31 augustus 2022 20:31
Ja, ben ik wel met je eens; web development was toen een crîme, met niet eens een fatsoenlijke IDE. MS Frontpage, what a joke.

Tegenwoordig is het een stuk beter met Jetbeans en/of ide's gericht op php.

Ah man, eindeloos die verhalen over php en JavaScript. Ik weet dat zelfs veel (semi-)overheids organisaties voor Drupal kozen :? Vanwege authorisatie geloof ik...

Overigens switchte ik zelf rondom die phpnuke mass-exodus over naar dotnetnuke. Dat was in de tijd van Mono, en nog voor Codeplex (zo uit mijn hoofd). Voor git in ieder geval.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 16:48]

Cartman! @Bulkzooi31 augustus 2022 21:35
Drupal is ook prima oplossing voor (semi) overheden dus geen probleem.
janw.oostendorp @Bulkzooi1 september 2022 11:42
Moie fusie van jetbrains en netbeans
Bender @Bulkzooi1 september 2022 19:11
Het klinkt vooral alsof je een eigenwijze webdeveloper bent, die nog niet genoeg ervaring heeft om te zien dat je het in je eentje echt niet beter weet.

Geeft niet, zo was ik ook 20 jaar geleden ;-)
Bulkzooi @Bender12 september 2022 19:23
Het klinkt vooral alsof je een eigenwijze webdeveloper bent, die nog niet genoeg ervaring heeft om te zien dat je het in je eentje echt niet beter weet.

Geeft niet, zo was ik ook 20 jaar geleden ;-)
Ik ben eerder een engineer of architect dan een developper of programmeur. Eentje die zijn mening enkel inruilt voor een betere.

Heb je ervaring met .php en/of CMS'en?

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 16:48]

Loller1
@Bulkzooi31 augustus 2022 19:11
Ja, het is niet alsof je browser bijvoorbeeld wekelijks wordt bijgewerkt met bugfixes. Of je OS. Of de tig apps die je gebruikt. Nee, het is enkel en alleen de PHP software.
NoobishPro @Loller11 september 2022 09:59
Wordpress zelf (PHP) is server side code dus browser updates zijn in deze niet vaak van belang. Daarnaast zijn deze zelden breaking, anders moesten we iedere website iedere 2 jaar opnieuw maken, dus dat gaat niet helemaal op.

Maar de mega verschillen tussen PHP 5.7 en de voorgangers, en nu PHP 8, zijn natuurlijk wel gigantisch.

PHP 7 viel eigenlijk wel mee, behalve dat ze wat veel standaard gebruikte namen opeens op slot hadden gezet.
Bulkzooi @NoobishPro12 september 2022 19:34
Plus dat JIT interpretatie van talen zoals .php en JavaScript weer andere aspecten met zich mee brengen.

Die history van die talen is ook anders maar je moet héél ver uitzoomen om daar een beetje chocolade van te maken.

Eerst maar eens zien hoe die talen zich gaan houden tegen Julia, Go, Haskell, Rust en nog een hele hoop nieuwe initiatieven.

JavaScript, met TypeScript, staat wel goed voor.
xFeverr @Bulkzooi31 augustus 2022 17:36
Ik denk dat dat vrij weinig met de taal te maken heeft. Als ik het zou mogen verbeteren:

Veel softwareproducten ondergaan een golf van typische bug fix releases. Wordpress kan natuurlijk niet ontbreken.

Ik schrijf zelf geen PHP maar wel genoeg bug fixes :+

[Reactie gewijzigd door xFeverr op 22 juli 2024 16:48]

xFeverr @Bulkzooi31 augustus 2022 17:42
Die block editor had waarschijnlijk ook bug fixes nodig gehad als de servercode geschreven was in elke andere taal (C#, Java, Go, Rust, Python, Javascript, whatever), dat is wat ik bedoel te zeggen. Dat staat verder los van PHP, mensen maken nou eenmaal fouten.

(Ik zou graag willen zeggen dat PHP developers meer fouten maken omdat ze inferieur zijn, dat wel... :p maar dat slaat natuurlijk nergens op)
Bulkzooi @xFeverr31 augustus 2022 17:45
Dat zeg ik ook niet. Ik zeg dat php een andere historie heeft, dus ik bedoel specifiek php producten in dit geval.

Dat alle software bugs bevat is me duidelijk.
.Vii @Bulkzooi31 augustus 2022 18:18
Php 5 belt en wilt even the good old days herleven met je :)
Cartman! @Bulkzooi31 augustus 2022 18:38
PHP een browsertaal? Volgens mij heb je echt de klok horen luiden maar geen idee waar de klepel hangt.
NielsFL @Cartman!31 augustus 2022 19:31
Is het wel een echte Tweaker? Leest een beetje als een buzzwordbot.
vliegendehommel @Bulkzooi31 augustus 2022 17:34
Wat zeg je nu precies?
pBook @Bulkzooi31 augustus 2022 18:08
Veel PHP producten? Kan je nog andere voorbeelden noemen?
Cartman! @Bulkzooi31 augustus 2022 18:40
Noem er eens 5 om je punt iets duidelijker te maken. Ook hoor ik graag hoe dit anders is dan bugfix releases van pakketten in andere talen.

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