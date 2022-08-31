Versie 6.0.2 van WordPress is uitgekomen. Met dit programma, dat onder een gpl-licentie beschikbaar wordt gesteld, is het mogelijk om een website of blog op te zetten en bij te houden. WordPress is eenvoudig in te stellen en kan binnen vijf minuten draaien mits er al een server met php en MySQL beschikbaar is. Er zijn mogelijkheden om de functionaliteit van WordPress verder uit te breiden met plug-ins en het uiterlijk met thema's aan te passen. Versie 6.0.2 is een zogenaamde bugfix-release waarin in totaal twintig problemen zijn verholpen.

WordPress 6.0.2 is now available This security and maintenance release features 12 bug fixes on Core, 5 bug fixes for the Block Editor, and 3 security fixes. Because this is a security release, it is recommended that you update your sites immediately. All versions since WordPress 3.7 have also been updated. WordPress 6.0.2 is a short-cycle release. You can review a summary of the main updates in this release by reading the RC1 announcement. The next major release will be version 6.1 planned for November 1, 2022.