Brave is een webbrowser die is gebaseerd op Chromium. Aan het roer van de onderneming achter Brave staat Brendan Eich, de bedenker van JavaScript en een van de oprichters van Mozilla. Brave richt zich op het verbeteren van de online veiligheid en biedt een alternatief systeem voor het financieel ondersteunen van contentaanbieders. Het idee daarachter is dat reclame vaak de grootste inkomstenbron van een website is, maar dat veel mensen vanwege opdringerige reclames adblockers gebruiken en websites inkomsten mislopen. In versie 1.50.114 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Web3 Added Filecoin EVM to preloaded networks. (#28954)

Added selected state to the side navigation bar. (#28786)

Added additional currencies supported by Transak to the buy flow. (#28412)

Added localized text for Filecoin transactions. (#26136)

Added loading indicators on Brave Wallet panel when fetching transaction values. (#23663)

Implemented NFT pinning. (#26828)

Implemented filtering options for “eth_subscribe” with “logs”. (#27842)

Updated Brave Wallet to use BalanceScanner contracts for ETH asset discovery. (#28203)

Updated Brave Wallet to hide accounts with zero balance in asset details view. (#28761)

Updated error message when there is no FIL token linked to a domain address. (#28041)

Updated “Portfolio” page to retain the selected network view between page refreshes. (#27364)

Updated Brave Wallet to use Solana backend decoder instruction. (#25681)

Removed Transak assets that are not supported in the US. (#29334)

Disabled account selection drop down until a token is selected. (#28777)

Fixed inability to deploy a contract using Brave Wallet. (#29252)

Fixed Brave Wallet not showing lock screen when browser is reopened. (#28402)

Fixed issue where the same token on different chains showed fiat value of zero. (#28753)

Fixed asset discovery for cUSDT. (#28752)

Fixed display of NFT icon when an NFT has a long name. (#28276)

Fixed display of long NFT names on the “Visible assets” modal. (#28275) Brave Rewards Added additional settings under brave://settings/rewards to control inline tip buttons without having to enable Brave Rewards. (#28023)

Removed the “Backup” tab from the “Reset Brave Rewards” modal under brave://rewards. (#27547) General Added brave://flags/#brave-sync-send-all-history flag to enable the ability to send all history entries to Brave Sync. (#28062)

Added “Mute Tab” to the macOS application menu. (#28705)

Added “Power” section under brave://settings/system. (#28615)

Added keyboard shortcut to show/hide the sidebar. (#27994)

Added support for “:-abp-has()” procedural selector in adblock rules. (#28609)

Enabled “Screenshot” feature by default. (#28560)

Enabled download bubble feature by default. (#28562)

Enabled all available regional adblock filter lists for a given locale on first launch. (#20825)

Implemented “HTTPS by Default” feature. (#27141)

Updated Brave VPN SKU credentials to be cached until redeemed or expired. (#29345)

Updated UI to display custom filter list subscriptions by title instead of URL. (#28416)

Updated path for Brave VPN crash files so they can be uploaded. (#28343)

Updated adblock rules created by the “Don’t warn me about this site again” domain blocking interstitial to be more strict. (#28390)

Disabled “Import” button on brave://welcome when no browser selection is made. (#28788)

Fixed session cookies being persisted on session restore on Windows and Linux. (#28379)

Fixed error when logging in https://account.t-mobile.com. (#28945)

Fixed excessive CPU usage on https://mate-desktop.org. (#29438)

Fixed incorrectly placed quick actions on the New Tab Page in certain cases. (#29246)

Fixed current default browser not being selected on “Import Settings” screen of brave://welcome flow. (#28573)

Fixed brave://welcome flow not showing previously set default browser for import. (#28787)

Fixed brave://welcome displaying in a Private window. (#28704)

Fixed “Add to Brave” button on Chrome Web Store not being properly localized for non-English locales. (#10570)

Upgraded Chromium to 112.0.5615.49. (#29396) (Changelog for 112.0.5615.49)