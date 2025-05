Sandboxie is een programma waarmee het mogelijk is om onder Windows programma's in een afgeschermde omgeving te draaien. Op die manier zijn wijzigingen die door programma's of webbrowsers worden uitgevoerd, eenvoudig ongedaan te maken, en is er bovendien geen risico dat belangrijke onderdelen van het besturingssysteem worden aangetast. Sandboxie kan worden gebruikt op Windows 7 of hoger en wordt als opensource aangeboden. Het is verkrijgbaar in een classic- en plus-uitvoering. Intern werken ze gelijk, maar die laatste heeft een modernere met Qt gebouwde gebruikersinterface. De releasenotes sinds versie 5.63.2 / 1.8.2 kunnen hieronder worden gevonden.

Changed Disabled token based workarounds when in compartment mode Fixed Fixed issue with WFP support and driver verifier

Fixed issue with the new SBIE2307 message being triggered on media removal

Excluded some old token hacks (for Firefox) from being disabled

Long-standing ping issue with compartment type boxes #1608