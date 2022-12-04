Crystal Dew World heeft een nieuwe versie van CrystalDiskInfo uitgebracht. Dit programma, dat onder de MIT-licentie wordt uitgebracht, geeft uitgebreide informatie over de drives in de computer. Er is ondersteuning voor traditionele harde schijven, maar ook voor ssd's en in mindere mate voor externe usb- en firewire-schijven. Naast het weergeven van smart-informatie is het mogelijk om de aam- en apm-instellingen aan te passen, mits de hardware dit ondersteunt. De verzamelde informatie kan in overzichtelijke grafieken worden weergegeven. Naast de standaardversie zijn er ook de Shizuku- en Kurei Kei-uitvoeringen. Deze bieden geen extra mogelijkheden, maar bevatten diverse anime-thema's. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 8.17.13: Fixed tecmiyo SATA SSD support

Changed compiler for x86 to Visual C++ 2019 16.11 to support XP

Update language file (Simplified Chinese, Traditional Chinese)