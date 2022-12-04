Software-update: CrystalDiskInfo 8.17.13

CrystalDiskInfo logo (75 pix) Crystal Dew World heeft een nieuwe versie van CrystalDiskInfo uitgebracht. Dit programma, dat onder de MIT-licentie wordt uitgebracht, geeft uitgebreide informatie over de drives in de computer. Er is ondersteuning voor traditionele harde schijven, maar ook voor ssd's en in mindere mate voor externe usb- en firewire-schijven. Naast het weergeven van smart-informatie is het mogelijk om de aam- en apm-instellingen aan te passen, mits de hardware dit ondersteunt. De verzamelde informatie kan in overzichtelijke grafieken worden weergegeven. Naast de standaardversie zijn er ook de Shizuku- en Kurei Kei-uitvoeringen. Deze bieden geen extra mogelijkheden, maar bevatten diverse anime-thema's. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 8.17.13:
  • Fixed tecmiyo SATA SSD support
  • Changed compiler for x86 to Visual C++ 2019 16.11 to support XP
  • Update language file (Simplified Chinese, Traditional Chinese)

CrystalDiskInfo met foutjes

Versienummer 8.17.13
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Crystal Dew World
Download https://crystalmark.info/en/download/
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 04-12-2022 13:51
1 • submitter: 1DMKIIN

04-12-2022 • 13:51

1

Submitter: 1DMKIIN

Bron: Crystal Dew World

Update-historie

26-07 CrystalDiskInfo 9.9.2 0
19-05 CrystalDiskInfo 9.9.0 0
15-02 CrystalDiskInfo 9.8.0 5
08-'25 CrystalDiskInfo 9.7.2 1
07-'25 CrystalDiskInfo 9.7.1 0
06-'25 CrystalDiskInfo 9.7.0 8
03-'25 CrystalDiskInfo 9.6.2 0
03-'25 CrystalDiskInfo 9.6.1 0
02-'25 CrystalDiskInfo 9.6.0 2
11-'24 CrystalDiskInfo 9.5.0 0
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CrystalDiskInfo

geen prijs bekend

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Systeem- en netwerkutility's

Reacties (1)

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Ramoncito 5 december 2022 00:14
Aangezien er steeds meer externe SSD's op de markt komen, hoop ik dat support voor het uitlezen ervan snel geïmplementeerd wordt.

Vreemd genoeg krijg ik geen enkele waarde te zien bij dit programma, en de meeste waardetabellen zijn ook nog eens verborgen bij elke keer dat ik het opstart... NVMe SSD kan niet uitgelezen worden?

Edit: Het is een stuk makkelijker te lezen als je de RAW-Values in het programma aanpast van HEX naar DEC in de functie tab. Bedankt voor de info, mensen :)

[Reactie gewijzigd door Ramoncito op 23 juli 2024 09:24]


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