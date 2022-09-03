Software-update: OBS Studio 28.0.1 Hotfix

OBS Studio logo (79 pix)Versie 28.0.1 van OBS Studio is uitgekomen. Open Broadcaster Software Studio is opensource en crossplatform software bedoeld voor het opnemen en streamen van videobeelden van een of meer bronnen, zoals een webcam, microfoon, mediabestanden en de desktop. In versie 28 is onder meer ondersteuning voor 10-bit en hdr-video encoding toegevoegd, is er een versie voor Apple hardware uitgerust met een Apple Silicon-cpu en is de overstap naar Qt 6 voor de gebruikersinterface gemaakt. In versie 28.0.1 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

28.0.1 Hotfix:
  • Fixed a bug causing MP4/MOV files to sometimes save in a corrupted state
  • Fixed a bug causing DeckLink device sources to sometimes not capture
  • Fixed the Windows auto-updater to only update on Windows 10 and above
  • Reverted a change causing video capture device settings to be reset when used
    • NOTE: This reverts the automatic saving of video capture device configuration settings. This will be reintroduced in a future version.
  • Added "Resize output (source size)" back to the source context menu

OBS Studio

Versienummer 28.0.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website OBS Studio
Download https://github.com/obsproject/obs-studio/releases/tag/28.0.1
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 03-09-2022 19:20
11 • submitter: 1DMKIIN

03-09-2022 • 19:20

11

Submitter: 1DMKIIN

Bron: OBS Studio

Update-historie

15-08 OBS Studio 32.2.2 0
22-07 OBS Studio 32.2.0 0
22-04 OBS Studio 32.1.2 0
03-04 OBS Studio 32.1.1 4
12-03 OBS Studio 32.1.0 6
14-12 OBS Studio 32.0.4 4
06-12 OBS Studio 32.0.3 0
10-'25 OBS Studio 32.0.2 1
09-'25 OBS Studio 32.0.1 0
09-'25 OBS Studio 32.0.0 2
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Reacties (11)

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supersnathan94 3 september 2022 20:06
Word of advice. Draai met OBS NOOIT maar dan ook NOOIT de laatste versie direct op productie zonder dat je je configuraties hebt getest op een ander systeem.

Versie 28 heeft namelijk een hoop gewijzigd en er zijn veel dingen stuk gegaan helaas.

Zomaar “even” downgraden is helemaal niet triviaal helaas.
CH4OS
@supersnathan943 september 2022 21:25
Tja, als je zonder (het maken van) back-ups direct van versie 27 naar 28 bent gegaan (het is immers toch een major release upgrade dan), is dat natuurlijk ook een beetje vragen om problemen. Bij een major release upgrade weet je op voorhand dat er breaking changes gaan zijn en er dus dingen gaan omvallen. Dus maak je backups en test je op voorhand eerst voordat je 'op productie' een dergelijke upgrade doet.

CC: @Houtenklaas

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 24 juli 2024 11:39]

supersnathan94 @CH4OS4 september 2022 09:57
Ja dat weten wij, maar mensen die net beginnen met OBS of dit gebruiken voor beetje teams en zoom niet per se.

Ik heb dit aan heel wat streamers uit mogen leggen de afgelopen week.

En in dit geval is het een major update, maar ook met minors en patches gaat het fout. Dit gaat dan ook om alle versies.
Houtenklaas @supersnathan943 september 2022 20:21
Precies wat ik deed en inderdaad is er nogal wat kapot aan plugins. "t Aardige is dat ze wel waarschuwen dat er nogal wat gewijzigd is onder de motorkap, maar dat is direct NA de upgrade, het zou wat aardiger zijn om dat vooraf even te laten weten.

Maar sowieso is blind upgraden nooit een goed idee en het bezit van een testomgeving altijd een goed idee.
Het regelmatig maken van backups is ook een goede gewoonte waarbij het teruglezen op een anders systeem OOK bij de procedure hoort :)

Edit: Toevoeging n.a.v. reactie @CH4OS

[Reactie gewijzigd door Houtenklaas op 24 juli 2024 11:39]

Verwijderd 3 september 2022 19:43
Goedgekeurd door de lokale omroep van Tynaarlo. Ja versie 27 :)
tintilla @Verwijderd3 september 2022 20:31
Nice, ik heb het ook in gebruik gesteld 4 jaar geleden bij onze lokale omroep van Moergestel. Hoe heb jij het niet live worden op youtube opgelost als ik vragen mag (indien je er last van had)?
Verwijderd @tintilla3 september 2022 21:04
O gewoon een eigen rtmp - hls server.
L1NO_ 4 september 2022 12:02
De NDI camera’s werken ook niet in de update van 28.
svenvv2 @L1NO_4 september 2022 14:09
Iemand is bezig met een complete rewrite. Voortgang is te vinden op github https://github.com/Palakis/obs-ndi/tree/rewrite.
De early test builds (te vinden in github actions) icm. handmatige NDI tools installatie werkt met OBS 28. Hetzij met een crash bij het afsluiten.
Vinnie2k 4 september 2022 08:11
De meeste plugins hebben ondertussen alweer een update gehad, als je nog oude plugins hebt die op WebSocket 4 draaien moet je wel de oude WebSocket weer installeren aangezien ze nu naar WS5 zijn overgestapt.

De grootste deal-breaker voor mij op dit moment is de ondersteuning voor de 4 droidcam telefoons/camera's. Maar alle overige plugins (dat zijn er best een hoop, gister gecheckt) zijn ondertussen wel al geüpdatet. (zojuist gecheckt, ook voor droidcam is er een update voor deze versie!)

De aanrader is inderdaad om even een volledige download te doen van alle plugins en mods, een backup maken van je 27.*.

Op een andere client de boel installeren (en ja, een schone installatie heeft wel de voorkeur in dit geval).
dan eerst alle plugins installeren en daarna je scene collectie pas te importeren.

Er zullen zeker een aantal instellingen zijn die je opnieuw moet doen (denk dan vooral aan custom filters/LUT/scripts)

Dus tenzij je dit allemaal uit je hoofd kan doen, zeker waard om je oude installatie bij de hand/open te houden. Want de migratie via de installer is niet echt heel erg lekker.

Begin je met een verse install en bouw je alles op vanaf scratch, of ben je een beginner(alsin voor het eerst gebruiken) gewoon deze versie installen. Dan zit je voor de komende jaren wel weer goed.

[Reactie gewijzigd door Vinnie2k op 24 juli 2024 11:39]

CrimInalA 4 september 2022 15:23
VOB (virtual audio cable) werkt niet meer met v28 :/

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.