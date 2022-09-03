Versie 28.0.1 van OBS Studio is uitgekomen. Open Broadcaster Software Studio is opensource en crossplatform software bedoeld voor het opnemen en streamen van videobeelden van een of meer bronnen, zoals een webcam, microfoon, mediabestanden en de desktop. In versie 28 is onder meer ondersteuning voor 10-bit en hdr-video encoding toegevoegd, is er een versie voor Apple hardware uitgerust met een Apple Silicon-cpu en is de overstap naar Qt 6 voor de gebruikersinterface gemaakt. In versie 28.0.1 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

28.0.1 Hotfix: Fixed a bug causing MP4/MOV files to sometimes save in a corrupted state

Fixed a bug causing DeckLink device sources to sometimes not capture

Fixed the Windows auto-updater to only update on Windows 10 and above

Reverted a change causing video capture device settings to be reset when used NOTE: This reverts the automatic saving of video capture device configuration settings. This will be reintroduced in a future version.

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