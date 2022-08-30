Software-update: RJ TextEd 15.61

RJ TextEd logo (75 pix) Versie 15.61 van RJ TextEd is uitgebracht. Deze gratis teksteditor van Zweedse makelij heeft diverse mogelijkheden, die vooral voor software- en webontwikkelaars interessant zijn, zoals syntax-highlighting, autocompletion, uitgebreide selectie- en sorteermogelijkheden en een ingebakken (s)ftp-client. Het programma wordt voor Windows ontwikkeld, maar is via Wine ook onder Linux te gebruiken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Emmet abbreviations (HTML)

Tags are first validated before expanded.

E.g. p[tab] should expand to but xyz[tab] should not expand to <xyz></xyz>. xyz is not a valid HTML tag.

Reload current document

All code folds are now opened and document re-scanned for folding areas.

Import/Export highlighter colors

Some items were not imported/exported properly, using the themes manager. I've added some missing items.

Fixed
  • Issues with large files and really large lines.
  • Several highlighting issues.
  • Some position issues with Mini Toolbar.

Versienummer 15.61
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Rickard Johansson
Download https://www.rj-texted.se/download.html
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 30-08-2022 18:49
0 • submitter: 1DMKIIN

30-08-2022 • 18:49

0

Submitter: 1DMKIIN

Bron: Rickard Johansson

Update-historie

09-'25 RJ TextEd 16.45 1
06-'25 RJ TextEd 16.40 0
10-'24 RJ TextEd 16.31 0
09-'24 RJ TextEd 16.30 2
05-'24 RJ TextEd 16.20 0
01-'24 RJ TextEd 16.10 0
11-'23 RJ TextEd 16.01 0
10-'23 RJ TextEd 16.00 0
09-'23 RJ TextEd 15.96 0
09-'23 RJ TextEd 15.95 0
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