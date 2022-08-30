Versie 15.61 van RJ TextEd is uitgebracht. Deze gratis teksteditor van Zweedse makelij heeft diverse mogelijkheden, die vooral voor software- en webontwikkelaars interessant zijn, zoals syntax-highlighting, autocompletion, uitgebreide selectie- en sorteermogelijkheden en een ingebakken (s)ftp-client. Het programma wordt voor Windows ontwikkeld, maar is via Wine ook onder Linux te gebruiken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
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- Issues with large files and really large lines.
- Several highlighting issues.
- Some position issues with Mini Toolbar.