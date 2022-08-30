Versie 15.61 van RJ TextEd is uitgebracht. Deze gratis teksteditor van Zweedse makelij heeft diverse mogelijkheden, die vooral voor software- en webontwikkelaars interessant zijn, zoals syntax-highlighting, autocompletion, uitgebreide selectie- en sorteermogelijkheden en een ingebakken (s)ftp-client. Het programma wordt voor Windows ontwikkeld, maar is via Wine ook onder Linux te gebruiken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Emmet abbreviations (HTML) Tags are first validated before expanded. E.g. p[tab] should expand to but xyz[tab] should not expand to <xyz></xyz>. xyz is not a valid HTML tag. Reload current document All code folds are now opened and document re-scanned for folding areas. Import/Export highlighter colors Some items were not imported/exported properly, using the themes manager. I've added some missing items. Fixed Issues with large files and really large lines.

Several highlighting issues.

Some position issues with Mini Toolbar.