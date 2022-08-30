Software-update: Tor Browser 11.5.2

Tor Browser Bundle logo (75 pix) Versie 11.5.2 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om te achterhalen wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. Versie 11 is gebaseerd op Firefox ESR 91, waar dat bij versie 10 nog ESR 78 was. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Tor Browser 11.5.2 (Windows, macOS, Linux)

Tor Browser 11.5.2 updates Firefox to 91.13.0esr. This version includes important security updates to Firefox. The full changelog since Tor Browser 11.5.1 is:

All Platforms
  • Update Tor to 0.4.7.10
  • Update NoScript to 11.4.9
Windows + macOS + Linux Build System
  • Windows + macOS + Linux
    • Update Go to 1.17.3
  • Android
    • Update Go to 1.18.5

Tor Browser

Versienummer 11.5.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Android, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website The Tor Project
Download https://www.torproject.org/download/languages
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 30-08-2022 18:46
0 • submitter: Munchie

30-08-2022 • 18:46

0

Submitter: Munchie

Bron: The Tor Project

Update-historie

21-04 Tor Browser 15.0.10 0
08-04 Tor Browser 15.0.9 12
26-03 Tor Browser 15.0.8 0
25-02 Tor Browser 15.0.7 0
17-02 Tor Browser 15.0.6 5
30-01 Tor Browser 15.0.5 0
13-01 Tor Browser 15.0.4 0
09-12 Tor Browser 15.0.3 0
19-11 Tor Browser 15.0.2 0
11-'25 Tor Browser 15.0.1 1
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