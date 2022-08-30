Versie 11.5.2 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om te achterhalen wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. Versie 11 is gebaseerd op Firefox ESR 91, waar dat bij versie 10 nog ESR 78 was. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Tor Browser 11.5.2 (Windows, macOS, Linux) Tor Browser 11.5.2 updates Firefox to 91.13.0esr. This version includes important security updates to Firefox. The full changelog since Tor Browser 11.5.1 is: All Platforms Update Tor to 0.4.7.10

Update NoScript to 11.4.9 Windows + macOS + Linux Update Firefox to 91.13.0esr

Bug tor-browser#27719: Treat unsafe renegotiation as broken

Bug tor-browser#40242: Tor Browser has two default bridges that share a fingerprint, and Tor ignores one

Bug tor-browser#41067: Cherry-pick fixes for HTTPS-Only mode

Bug tor-browser#41070: Google vanished from default search options from 11.0.10 onwards

Bug tor-browser#41075: The Tor Browser is showing caution sign but your document said it won't

Bug tor-browser#41089: Add tor-browser build scripts + Makefile to tor-browser

Bug tor-browser#41095: "Learn more" link in onboarding slideshow still points to 11.0 release post Build System Windows + macOS + Linux Update Go to 1.17.3

Android Update Go to 1.18.5

