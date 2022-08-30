CPUID heeft versie 2.02 van CPU-Z uitgebracht voor Windows. Dit kleine programma geeft uitgebreide informatie over de processor, het moederbord en het geheugen in de computer. Daarnaast kan het programma informatie over de grafische kaart in de computer geven, zij het beperkt. Hiervoor kan beter GPU-Z worden gebruikt, dat ondanks een vergelijkbare naam niet van dezelfde makers is. De download bevat aparte versies voor 32bit- en 64bit-omgevingen. Ook zijn er downloads beschikbaar met een thema van een specifieke fabrikant, zoals ASUS, MSI en Asrock. In deze uitgave is herkenning voor de volgende hardware toegevoegd:

Changes in CPU-Z version 2.02: AMD Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 5 7600X.

AMD X670E/B650 chipsets.

AMD Radeon RX 6950 XT (Navi 21 KXTX), RX 6750 XT (Navi 22 KXT), RX 6650 XT (Navi 23 KXT) and RX 6400 (Navi 24 XL).

Preliminary support of AMD EXPO memory overclocking profiles.

Intel Z790 platform.

Intel Xeon Platinum, Gold and Silver "Ice Lake-SP" (10nm, FCLGA4189).

De volgende downloads zijn beschikbaar:

CPU-Z 2.02 - setup

CPU-Z 2.02 - zip