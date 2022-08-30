Software-update: CPU-Z 2.02

CPU-Z logo (75 pix) CPUID heeft versie 2.02 van CPU-Z uitgebracht voor Windows. Dit kleine programma geeft uitgebreide informatie over de processor, het moederbord en het geheugen in de computer. Daarnaast kan het programma informatie over de grafische kaart in de computer geven, zij het beperkt. Hiervoor kan beter GPU-Z worden gebruikt, dat ondanks een vergelijkbare naam niet van dezelfde makers is. De download bevat aparte versies voor 32bit- en 64bit-omgevingen. Ook zijn er downloads beschikbaar met een thema van een specifieke fabrikant, zoals ASUS, MSI en Asrock. In deze uitgave is herkenning voor de volgende hardware toegevoegd:

Changes in CPU-Z version 2.02:
  • AMD Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 5 7600X.
  • AMD X670E/B650 chipsets.
  • AMD Radeon RX 6950 XT (Navi 21 KXTX), RX 6750 XT (Navi 22 KXT), RX 6650 XT (Navi 23 KXT) and RX 6400 (Navi 24 XL).
  • Preliminary support of AMD EXPO memory overclocking profiles.
  • Intel Z790 platform.
  • Intel Xeon Platinum, Gold and Silver "Ice Lake-SP" (10nm, FCLGA4189).

De volgende downloads zijn beschikbaar:
*CPU-Z 2.02 - setup
*CPU-Z 2.02 - zip

CPU-Z

Versienummer 2.02
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website CPUID
Download https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 30-08-2022 16:52
6 • submitter: 1DMKIIN

30-08-2022 • 16:52

6

Submitter: 1DMKIIN

Bron: CPUID

Update-historie

15-05 CPU-Z 2.20 1
13-03 CPU-Z 2.19 0
07-01 CPU-Z 2.18 0
10-'25 CPU-Z 2.17 0
07-'25 CPU-Z 2.16 0
03-'25 CPU-Z 2.15 3
02-'25 CPU-Z 2.14 2
12-'24 CPU-Z 2.13 2
11-'24 CPU-Z 2.12 2
09-'24 CPU-Z 2.11 0
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CPU-Z

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (6)

-Moderatie-faq
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Midnight4u 31 augustus 2022 18:11
Waarom lees ik : Releasestatus: Final ? Terwijl ik bij CPU-Z website dat niet lees?
Je kunt dat 'final' op verschillende manier lezen.
betwetor 30 augustus 2022 16:56
Net zo'n mooi rond nummer als 2.01
spokje @betwetor30 augustus 2022 17:14
Hehe indd. Mooie copy/paste dit :p
Bulkzooi @betwetor30 augustus 2022 17:24
Net zo'n mooi rond nummer als 2.01
Ik geloof niet dat humor is toegestaan hierzo.
TheVivaldi @Bulkzooi30 augustus 2022 19:45
Waarom denk je dat? Er staat nergens dat het verboden is en volgens de moderatierichtlijnen is humor een 0 of +1 waard, dus een moderatie van 0 is gewoon prima.
ronansoleste 30 augustus 2022 18:31
wel leuk dat zowel 2.00 als 2.01 als 2.02 de logische opvolger zijn van 1.99 ook

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