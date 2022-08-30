Versie 2.0 van foobar2000 is in ontwikkeling en er is een bètarelease uitgekomen. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, aac, ogg vorbis, flac, wav en wma, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins uit te breiden. De changelog voor versie 2.0 ziet er vooralsnog als volgt uit:

Changes in version 2.0: Now available as x86 32-bit (legacy), x86 64-bit. ARM 64-bit version coming soon. 64-bit versions require updated versions of add-on components.

Dark mode support on Windows 10 and 11. Add-on components need to be updated to utilize it.

Entirely new media library engine, backed by SQLite. Much faster startup and shutdown with large libraries, greatly reduced memory usage.

Greatly improved performance of media library search queries that don't use %patterns%.

Playback Statistics functionality is now built-in. Old foo_playcount data gets imported on first run. Please remove foo_playcount as instructed.

Added album art in Default User Interface playlist view.

Clickable rating stars in Default User Interface playlist view.

New Default UI element: ReFacets, reimplementing most of Facets functionality. Old Facets component doesn't work with new 64-bit foobar2000.

Improved Default UI splitter, now allows any number of panes.

Added 'remember per playlist layout' to Default User Interface playlist view.

Added 'stream selector' element to Default User Interface toolbar.

New audio output device management features - unwanted devices can be disabled, bit depth and DSP can be configured per-device.

New internal playlist format, changes instantly saved to disk, no more recent changes lost on crash.

New configuration data format, changes instantly saved to disk, no more recent changes lost on crash.

Can display file creation time (%file_created%) and attributes (%file_attributes%).

For non-portable installs, profile folder is now %appdata%\foobar2000-v2. There is no need to back up old profile before upgrading, your foobar2000 v1.x profile will be left untouched.

First run performs import of old configuration data (playlists, library).

More audio formats supported out of the box: TAK, APE, AC3, DTS.

Updated FFmpeg to version 5.1.

Improved Properties behavior if 'reload info' detects a change in number of chapters etc.

Rewritten built-in visualisations (VU/peak meters, spectrum, oscilloscope), now using hardware accelerated rendering.

Some Default UI Elements (ReFacets, Equalizer, visualisations) now also accessible as Columns UI panels.

Internet Radio dialog (File menu), remembers previously played Internet radio streams.

Modernized Explorer integration, no longer needs separate 32bit/64bit shell extension DLLs.

Properties dialog now follows theme colors of the active UI.

Utilized Windows Imaging Component for image parsing, removed libwebp dependency. Album covers in HEIF, AVIF, etc can now be viewed if system codecs are present.

Added %year% mapping, takes year part of %date%, discarding content past first four digits.

Changed default Album List patterns to use %year%.

Added sample rate exclusions to SSRC resampler.

Added crossfeed DSP from foobar2000 mobile.

New console logging system, writes per-instance log files to the specified folder.

New full config reset semantics - now clears profile folder (optionally leaving user-components intact) instead of asking all components to reset themselves.

These add-on components are now obsolete as their functionality is available out of the box: foo_benchmark, foo_bitcompare, foo_verifier, foo_input_monkey, foo_ac3, foo_sanitizer, foo_input_dts.

These components previously included with the installer are no longer optional (features always enabled): foo_rgscan, foo_cdda, foo_albumlist