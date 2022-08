Versie 4.3.12 van Paint.NET is uitgekomen. Dit teken- en beeldbewerkingsprogramma slaat een brug tussen het met Windows meegeleverde Paint en dure maar zeer uitgebreide programma's als Adobe Photoshop en Corel Photo Paint. Tegenwoordig wordt het programma ook via de Windows Store aangeboden, al wordt voor die versie wel een kleine vergoeding gevraagd. In versie 4.3 is onder meer de overstap naar .Net 6 gemaakt. Hiermee zijn de prestaties flink verbeterd, maar dit luidt tevens het einde in voor de ondersteuning van Windows 7 en 8, die vanaf versie 4.4 zal komen te vervallen. In deze uitgave is een probleem verholpen met het aanpassen van de grootte van sommige afbeeldingen.

New: Added the PdnBaseForm.IsAppThemeDark property so that plugins with custom UI can more easily be dark theme aware Changes: Updated the bundled WebPFileType plugin to v1.3.14.0. See its GitHub releases page for more info.

Updated the bundled AvifFileType to v1.1.20.0. See its GitHub releases page for more info. Fixed: Fixed a bug when using Crop to Selection where the image would scroll away to the corner

Fixed a rendering bug in the brush tools that would cause some sections of the brush stroke to be rendered twice, making them darker

Fixed a rare crash in the rendering engine due to a race condition

Fixed a crash when using multiple monitors plugged into multiple GPUs from different manufacturers (e.g. AMD vs. NVIDIA), while moving the window between monitors (NotCurrentlyAvailableException)