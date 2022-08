Sandboxie is een programma waarmee het mogelijk is om onder Windows programma's in een afgeschermde omgeving te draaien. Op die manier zijn wijzigingen die door programma's of webbrowsers worden uitgevoerd, eenvoudig ongedaan te maken, en is er bovendien geen risico dat belangrijke onderdelen van het besturingssysteem worden aangetast. Sandboxie kan worden gebruikt op Windows 7 of hoger en als opensource aangeboden. Het is verkrijgbaar in een classic- en plus-uitvoering. Intern werken ze gelijk, maar die laatste heeft een modernere met Qt gebouwde gebruikersinterface. In versie 1.3.1 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Added Added ability to switch fusion theme independently of the dark theme

Added ability to download updates from the support page

Added missing system calls to the hardened box type 88bc06a b775264 04b2377

Added search box to the Plus UI Settings and box option dialogs #2134

Added Korean translation to the Plus UI #2133

Added grouping to sandman tray menu #2148 Changed Improved info label

The look of vintage mode is even more vintage

Reloading the configuration with the Sandman command "Options -> Reload ini file" now updates the list of approved syscalls

Made rule specificity more specific, now a rule with less wildcards overrules a rule with more wildcards -- Note: tailing wildcards are evaluated separately Fixed Fixed issue with displaying sandbox configuration #2111

Fixed flashing issue when switching views #2050

Fixed inconsistencies with various checkboxes in the Plus UI ef4ac1b 06c89e3

Fixed a certificate validation issue 238cb44

Fixed issue with "UseRuleSpecificity" setting #2124 file.c#L965-L966