Versie 8.8.0 van PeaZip is verschenen. Dit archiveringsprogramma wordt onder een opensourcelicentie beschikbaar gesteld, en downloads zijn beschikbaar voor Windows en Linux. Het programma wil zich van de concurrentie onderscheiden door zich te specialiseren in veiligheid. Het versleutelen van data is dan ook een van de voornaamste functies van het eigen pea-formaat. PeaZip kan 7z-, bz2-, gz-, paq/lpaq-, pea-, quad-, tar-, upx- en zip-bestanden creëren, en diverse bestandsformaten uitpakken, waaronder ace, arj, cab, deb, iso, lha, rar en rpm. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

PeaZip 8.8.0 release notes PeaZip 8.8.0 release completes the evolution of the GUI started in previous releases, providing more customization options to better integrate the application in different environments.

It is now possible to automatically test archives after creation, and to propagate Zone.Identifier stream on Windows when extracting archives.

TAR format support was improved, with option to follow pax or gnu standard, and to save owner/group ids and names (on Linux).

Updated backends: 7z 22.01, Pea 1.09.