Versie 10.3.0 van PeaZip is verschenen. Dit archiveringsprogramma wordt onder een opensourcelicentie beschikbaar gesteld en downloads zijn beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het programma wil zich van de concurrentie onderscheiden door zich te specialiseren in veiligheid. Het versleutelen van data is dan ook een van de voornaamste functies van het eigen peaformaat. PeaZip kan 7z-, bz2-, gz-, paq/lpaq-, pea-, quad-, tar-, upx- en zipbestanden creëren en diverse bestandsformaten uitpakken, waaronder ace, arj, cab, deb, iso, lha, rar en rpm. De releasenotes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

PeaZip 10.3.0 improves various archive managing functions, as handling archives containing errors, automatic browsing of compressed TAR archives, displaying task progress, saving reports, and context menu integration in Gnome and KDE. The new Style submenu allows to customize the look&feel of app's file/archive manager with a single click choosing between 4 pre-set layouts (Minimal, Classic, Modern, Postmodern).

Read the full changelog