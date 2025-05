Er is met versienummer 10.2 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. Wine houdt een database bij met hoe goed of slecht applicaties onder Wine werken, al dan niet met behulp van enkele aanpassingen. Deze bevat op het moment van schrijven 29.515 titels, wat er vijftig meer zijn dan twee weken geleden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Bundled vkd3d upgraded to version 1.15.

Support for setting thread priorities.

New Wow64 mode can be enabled dynamically.

More progress on the Bluetooth driver. Bugs fixed in 10.2 (total 20): #25872: Guild Wars 'test system' doesn't show test results

#39474: MSWT Kart 2004 does not work

#50152: YOU and ME and HER: Game crashes after launching from game launcher

#56260: 16-bit Myst deadlocks when entering Book

#56464: vbscript: Join() builtin is not implemented

#56951: psql 16: unrecognized win32 error code: 127 invalid binary: Invalid argument / could not find a "psql.exe" to execute

#57310: wineboot failed to initialize a wine prefix

#57625: Regression: some fullscreen games are displayed incorrectly upon switching from and back to game window

#57787: Final Fantasy XI Online crashes with unhandled page fault on launch

#57793: Wine Wordpad started with blank screen

#57795: cmd lacks support for right-to-left handle redirection (2<&1)

#57803: Sekiro: Shadows Die Twice crashes at launch with Xbox One controller connected

#57804: cmd: '@echo off' gets propagated to parent on CALL instruction (CALL seems to freezes)

#57809: cmd: Incorrect substring expansion of last character (e.g. !MY_STR:~1!)

#57810: ITextStream::WriteBlankLines() needs to be implemented for libxml2's configure.js to work

#57817: mvscp90 ::std::ifstream::seekg(0) crashes

#57819: Wine unable to start when built with binutils 2.44

#57824: SetThreadPriority unexpectedly fails on terminated threads instead of no-op

#57834: Cyberpunk 2077 doesn't load with CyberEngine Tweaks

#57847: Cross-compiled Wine no longer installs a 'wine' loader binary