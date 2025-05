Versie 9.9.1 van PeaZip is verschenen. Dit archiveringsprogramma wordt onder een opensourcelicentie beschikbaar gesteld, en downloads zijn beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het programma wil zich van de concurrentie onderscheiden door zich te specialiseren in veiligheid. Het versleutelen van data is dan ook een van de voornaamste functies van het eigen pea-formaat. PeaZip kan 7z-, bz2-, gz-, paq/lpaq-, pea-, quad-, tar-, upx- en zip-bestanden creëren, en diverse bestandsformaten uitpakken, waaronder ace, arj, cab, deb, iso, lha, rar en rpm. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Code Updated GitHub repository File Manager Fixed rename bugs which prevented detecting filenames collisions in some cases

Updated translations