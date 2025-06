Versie 9.7.1 van PeaZip is verschenen. Dit archiveringsprogramma wordt onder een opensourcelicentie beschikbaar gesteld, en downloads zijn beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het programma wil zich van de concurrentie onderscheiden door zich te specialiseren in veiligheid. Het versleutelen van data is dan ook een van de voornaamste functies van het eigen pea-formaat. PeaZip kan 7z-, bz2-, gz-, paq/lpaq-, pea-, quad-, tar-, upx- en zip-bestanden creëren, en diverse bestandsformaten uitpakken, waaronder ace, arj, cab, deb, iso, lha, rar en rpm. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Code Added "Requires restarting PeaZip" hint missing in some controls

Created SHA256.txt file containing SHA256 hash of each package in the release

Fixed Options links, now always open General tab as expected

Fixed restart loop switching off history checkbox, improved code against occurrence of similar issues

Fixed symbol lookup error experienced in some Linux ditributions with Qt5 packages

Fixed usupported compression method eoor experienced extracting source package using some unzip utilities File Manager Updated translations