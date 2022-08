Brave is een webbrowser die is gebaseerd op Chromium. Aan het roer van de onderneming achter Brave staat Brendan Eich, de bedenker van JavaScript en een van de oprichters van Mozilla. Brave richt zich op het verbeteren van de online veiligheid en biedt een alternatief systeem voor het financieel ondersteunen van contentaanbieders. Het idee daarachter is dat reclame vaak de grootste inkomstenbron van een website is, maar dat veel mensen vanwege opdringerige reclames adblockers gebruiken en websites inkomsten mislopen. De ontwikkelaars hebben versie 1.42.86 uitgebracht en de changelog daarvan ziet er als volgt uit:

Release Notes v1.42.86 Added Aurora EVM chain to preloaded chains for Brave Wallet. (#23522)

Added loading skeletons to Brave Wallet panel. (#23577)

Added support for using Ledger hardware for Solana Sign Transactions using Brave Wallet. (#23842)

Added a list of well known chains to the local data files updater for Brave Wallet. (#14574)

Added a link to the Brave Help Center from various places within Brave Wallet. (#22598)

Added the ability to import from the Chromium version of Microsoft Edge. (#13334)

Added setting for search engines used in the address bar in private window under brave://settings/search. (#23091)

Added settings to refine autocomplete suggestions in the address bar under brave://settings/appearance. (#22948)

Added the ability to debounce URLs based on a regex applied to the path. (#23121)

[Security] Added a warning to indicate that local IPFS node will bypass browser proxy as reported on HackerOne by neeythann. (#23570)

[Security] Fixed IPFS crash as reported on HackerOne by neeythann. (#23646)

[Security] Fixed wallet API freezing issue as reported on HackerOne by jordaaash. (#23973)

Enabled “unlinkable bouncing” by default. (#23180)

Improved fingerprint farbling in aggressive mode. (#24126)

Updated default search engine to Brave Search for new installations in certain regions. (#23814)

Updated macOS minimum version to 10.13 in Sparkle. (#23748)

Updated New Tab page design for private window and private window with Tor. (#22566)

Updated brave://settings/cookies to better align with brave://shields. (#8604)

Updated Brave Wallet to use locale when formatting fiat values. (#22815)

Updated tab titles in Brave Wallet DApp panel to be localized. (#22672)

Removed P3A protobuf reporting. (#23147)

Removed “Get image description from Brave” context menu option. (#24047)

Removed known Marketo email tracking parameters from URLs. (#9018)

Removed unused Brave Shields code. (#23285)

Fixed crash when removing Solana Ledger account from Brave Wallet. (#24046)

Fixed Brave Wallet add custom asset page not loading. (#23694)

Fixed errors listing NFTs on OpenSea using Brave Wallet. (#23889)

Fixed incorrect balance being shown for certain tokens in Brave Wallet. (#23998)

Fixed Brave Wallet displaying a broken image for Solana on localhost. (#23821)

Fixed failing actions on Evmos using Brave Wallet. (#22650)

Fixed inability to click on the audio icon of a pinned tab to unmute the tab. (#23476)

Fixed white flash when opening a new tab. (#16078)

Fixed cosmetic filters not being applied inside of child frames. (#22781)

Upgraded Chromium to 104.0.5112.81. (#24364) (Changelog for 104.0.5112.81)