Bitwarden is een cross-platform en opensourcewachtwoordbeheerdienst die persoonlijke gegevens in een versleutelde digitale kluis opslaat. Het is in de basis gratis te gebruiken en voor een klein bedrag per jaar is er toegang tot diverse extra's, zoals kunnen inloggen met een hardwaresleutel voor extra veiligheid en opslagcapaciteit voor bijlagen. Bitwarden is beschikbaar online, als desktopcliënt, als mobiele app en als plug-in voor diverse webbrowsers. Hieronder staan welke veranderingen en verbeteringen er in deze uitgave zijn aangebracht:

Changes in Bitwarden 2022.8.0 This release includes: User Revocation: Organizations can now temporarily revoke user access to an Organization without fully removing them (see here).

Enterprise Policies Updates: Enterprise policy names and descriptions have been updated to better describe their impact on your Organization (see here).

Settings and Preferences Updates: The names and descriptions of some app settings and preferences have been updated to be more intuitive.