Versie 3.18 van Rufus is uitgekomen. Rufus is een Windows-programma waarmee zelfstartende usb-sticks kunnen worden gemaakt. Handig bijvoorbeeld om een besturingssysteem te installeren, wat sneller gaat vanaf een usb-stick dan van een cd of dvd, om het bios bij te werken of om een systeem te benaderen dat niet meer wil starten. Er is overigens een groot aantal tooltjes waarmee dit gedaan kan worden, maar Rufus beweert één van de snelste in zijn soort te zijn. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.18: Fix DLL sideloading vulnerabilities

Fix ISO → ESP creation when running on Windows 11

Fix an issue when detecting network connectivity when the DHCP service is disabled

Update FreeDOS to version 1.3

Add bypass of Windows 11 restrictions for in-place upgrades

Add Miracle Linux 8 to the list of Red Hat exceptions

Other internal fixes and improvements