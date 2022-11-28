Software-update: Rufus 3.21

Rufus logo (75 pix) Versie 3.21 van Rufus is uitgekomen. Rufus is een Windows-programma waarmee zelfstartende usb-sticks kunnen worden gemaakt. Handig bijvoorbeeld om een besturingssysteem te installeren, wat sneller gaat vanaf een usb-stick dan van een cd of dvd, om het bios bij te werken of om een systeem te benaderen dat niet meer wil starten. Er is overigens een groot aantal tooltjes waarmee dit gedaan kan worden, maar Rufus beweert één van de snelste in zijn soort te zijn. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.21:
  • Allow the provision of an arbitrary local account username in the Windows User Experience dialog
  • Improve Windows version reporting from ISO/.wim
  • Update UEFI:NTFS' NTFS drivers to v1.4 and exFAT drivers to v1.9
  • Switch to remote download for nonstandard GRUB (Fedora 37, openSUSE Live, GeckoLinux)
  • Fix UEFI:NTFS partition not being set in MBR mode for ISOs with a >4GB file (UwUntu)
  • Fix GRUB support for Arch and derivatives, when a non FAT compliant label is used
  • Fix incorrect detection of GRUB with nonstandard prefixes
  • Fix tab order not working on the Windows User Experience dialog

Rufus

Versienummer 3.21
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Rufus
Download https://github.com/pbatard/rufus/releases/download/v3.21/rufus-3.21.exe
Bestandsgrootte 1,33MB
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 28-11-2022 19:14 2

28-11-2022 • 19:14

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Bron: Rufus

Update-historie

30-04 Rufus 4.14 7
18-02 Rufus 4.13 11
30-01 Rufus 4.12 3
10-'25 Rufus 4.11 11
09-'25 Rufus 4.10 11
06-'25 Rufus 4.9 31
06-'25 Rufus 4.8 30
04-'25 Rufus 4.7 7
10-'24 Rufus 4.6 9
05-'24 Rufus 4.5 21
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Reacties (2)

-Moderatie-faq
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Weergave:
weballey 28 november 2022 19:26
Typo in de URL, deze werkt wel:
https://github.com/pbatar...load/v3.21/rufus-3.21.exe
AuteurDrobanir Downloads en Best Buy Guide @weballey28 november 2022 20:15
Excuses, inmiddels aangepast!

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