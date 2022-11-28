Versie 3.21 van Rufus is uitgekomen. Rufus is een Windows-programma waarmee zelfstartende usb-sticks kunnen worden gemaakt. Handig bijvoorbeeld om een besturingssysteem te installeren, wat sneller gaat vanaf een usb-stick dan van een cd of dvd, om het bios bij te werken of om een systeem te benaderen dat niet meer wil starten. Er is overigens een groot aantal tooltjes waarmee dit gedaan kan worden, maar Rufus beweert één van de snelste in zijn soort te zijn. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.21: Allow the provision of an arbitrary local account username in the Windows User Experience dialog

Improve Windows version reporting from ISO/.wim

Update UEFI:NTFS' NTFS drivers to v1.4 and exFAT drivers to v1.9

Switch to remote download for nonstandard GRUB (Fedora 37, openSUSE Live, GeckoLinux)

Fix UEFI:NTFS partition not being set in MBR mode for ISOs with a >4GB file (UwUntu)

Fix GRUB support for Arch and derivatives, when a non FAT compliant label is used

Fix incorrect detection of GRUB with nonstandard prefixes

Fix tab order not working on the Windows User Experience dialog